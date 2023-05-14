MPF撤對冲 或不強制僱主專戶供款 消息指行政費年達數億 擬破欠基金作安全網

最快下季定案 鄧家彪憂增破欠財壓

工聯會議員鄧家彪擔心，若企業缺乏儲蓄，一旦經營不善公司增加而清盤，會加劇破欠基金財政壓力和影響穩健度；而若擴大破欠基金適用範圍，或增加納稅人負擔。

消息稱仍須儲錢付長服金

消息稱，顧問研究顯示專項儲蓄戶口行政成本甚高，30萬個僱主戶口一進一出都要獲批，每年處理費用或數億，恐重蹈強積金被詬病的覆轍，而相關行政費由僱主支付，僱主儲百分之一的僱員月入是否足夠應付成疑，「若製造一個系統出來但到喉唔到肺，發揮不到作用，而且很多問題都解決不到，又有什麼意義？那就無謂勉強」。且大公司的專項基金隨時過億，全球未有先例。消息又稱，僱主仍須依法儲錢支付長服金，若僱主無錢應付，破欠基金就可發揮安全網作用，形容破欠基金穩陣，縱乾塘政府也不會注資，由僱主以商業登記費集資運作，透露基金年年有盈餘，最新盈餘約68億元。

上屆提出 孫：現高息環境有別

孫玉菡昨在《政經星期六》稱，政府承諾未來25年花約330億元資助僱主過渡，首3年的首50萬長服金或遣散費，每名中小企僱主只需向每名員工負責3000元，其餘由政府負責，預計由立法會申請撥款到建立資助計劃的平台需時約一年半。他稱2018年提出設立「專項儲蓄戶口」時，未推出政府資助計劃；惟現時破欠基金已優化，全包遣散費首10萬元，餘額取一半，覆蓋率高達七成八；毋須法援，直接由基金安排律師協助加快進度。他稱政府不會資助儲蓄戶口，「一蚊都不會投放」，而強迫僱主儲蓄後只能用作支付長服金及遣散費，反觀現時處於高息環境，有別2018年超低利息環境，資金成本需考慮。

學者：非時機調整破欠基金範圍

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，遣散費和長期服務金理應由僱主承擔，估計由於近期經濟數據不樂觀，加上疫後營商環境不理想，故政府考慮檢視安排。翻查破欠基金年報（見表），截至去年3月31日，基金累積逾66.7億元盈餘，而2021/22年度特惠款項支出為1.59億元。李認為疫後復常出現滯後，近期不少業主提出加租，不排除有新一波結業潮，現時非合適時機調整破欠基金適用範圍；又憂無良僱主或濫用機制，以破產作為手段令納稅人承擔其經營不善後果。

鄧家彪建議政府採取稅務優惠等措施，鼓勵企業自行儲蓄，便能分散營商風險。勞聯主席林振昇認為，最理想方案是協助僱主未雨綢繆，形容儲蓄「有好過無」，但即使政府決定取消儲蓄戶口安排，法例上僱主仍要支付遣散費及長服金，故無損僱員權益。他稱距離方案落實少於兩年，建議政府今年內有定案，否則若來年要求設立儲蓄戶口，立法及籌備工作時間或有不足。

邵家輝：營商難 絕對同意再研

自由黨議員邵家輝稱絕對同意政府再作研究，認為政府「遲醒總比唔醒」好。他稱疫情打擊經濟，在高息百上加斤下，憂相關要求令企業銀根短缺而加劇營商困難。民建聯議員陳仲尼稱，疫後部分企業出現長期虧損，甚至在還款面臨壓力，不排除有公司無法承擔強制儲蓄要求而倒閉。惟他明白政府冀為僱主未雨綢繆的做法，建議政府考慮增加過渡資助計劃的金額和年期，直接向儲蓄戶口注資。

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