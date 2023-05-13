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尊子漫畫今終章 囑「大家一起努力吧」 李：港有新聞自由 反對失實信息

【明報專訊】《明報》尊子漫畫今日最後一天刊載。特首李家超昨日被問及事件時重申香港有新聞自由和言論自由，受《基本法》充分保障，但他反對任何「失實、偏頗、污衊或誤導的信息」，特區政府會直斥其非，以正視聽。尊子（黃紀鈞）臨別向讀者贈言：「自由的花園需要自由的土壤。市民日常生活上的一切，都是這城市的『土壤』。大家一起努力吧。」

是否政府不願接受批評

稱每日收意見 有些很尖銳

尊子漫畫過去半年6次被政府批評。特首李家超昨被問政府有否介入和調查尊子漫畫、是否擔心國際社會會覺得港府收窄創作自由和不能說笑，他說香港有新聞自由和言論自由，受《基本法》充分保障，但他反對任何失實、偏頗、污衊或誤導的信息，特區政府會直斥其非，以正視聽，而傳媒機構在這方面有責任。

至於是否樂見《明報》尊子漫畫停刊及是否代表政府不願接受批評，李家超說政府每日收到不同意見，有些亦很尖銳，傳媒亦可向政府提出意見和批評政府做得不對的地方，但他不會容許任何失實、偏頗、誤導或污衊的信息。他認為負責任的傳媒要考慮發布的信息是否符合公眾期望、社會責任和專業操守，傳媒機構須向社會負責。

尊子暫沒計劃轉平台畫政漫

多間傳媒日前報道，公共圖書館網上檢索目錄搜尋「尊子」時得出「沒有檢索結果」。被問康文署將尊子相關書籍從公共圖書館下架，是否代表內容違法，李家超稱需審視圖書館書籍有否違法和會否對社會帶來不良影響，《港區國安法》是其中一個法律，另若書籍涉淫褻及不雅等，亦要考慮是否適合讓公眾借閱，強調是政府一貫政策方針，政府亦有責任審視。

有40年歷史的《明報》尊子漫畫停刊，尊子昨向本報表示，暫沒計劃在其他平台畫政治漫畫。被問是否因擔心安全風險及會否考慮在社交媒體發布漫畫，他表示「是有些別的事情拖了很久沒時間做，現在有空，先處理積壓的工作」，又說漫畫從形式到內容空間很大，尚有很多可能性香港較少觸及，值得花點時間探索。被問會否擔心政治漫畫在港消失，他說：「我們看過不少地方的政治漫畫內容是支持政府的。如屬這類政治漫畫，則不會消失。」

另外，早前警方國安處檢走「國殤之柱」作為一宗煽動他人顛覆國家政權案件的證物，被問會否將之歸還創作者高志活及事前曾否通知對方，李家超說警方按法律及法庭程序處理涉及刑事案的證物，香港對這些案件一向依法行事。

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