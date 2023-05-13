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健康存疑拒交體檢可停牌 擬毋須待續牌處理

【明報專訊】本報周日（7日）報道，由於運輸署現時無權要求未到期續牌的「懷疑身體欠佳司機」提交醫療報告，全港約7名拒交報告但健康存疑的司機仍可繼續駕車。據了解，運輸署檢討後擬修例，賦權運輸署長如懷疑司機健康有問題不適合駕駛，即使未到期續牌，亦可要求對方提交體檢報告，拒交者可被暫停駕駛執照。有立法會議員認為修訂可更進取，一旦懷疑司機健康有問題已可停牌，毋須待對方拒交報告。有議員關注署方如何界定司機有「合理懷疑」健康欠佳，憂如有人濫用投訴機制舉報司機，或造成困擾。

審計署早於2013年建議運輸署解決無法取得司機同意查閱醫療紀錄的問題，運輸署曾承諾探討修訂《私隱條例》，惟其後改稱可因應個別情况，轉向醫生索取司機的醫療紀錄。運輸署上周回覆本報時稱，將在今次檢討一併檢視相關制度。

香港新方向立法會議員張欣宇歡迎相關修訂，惟認為若司機健康存疑，署方為保障道路安全應立刻暫停其駕駛執照，此舉才可推動司機為復牌而馬上驗身，盡早解決隱憂。他建議署方設定一段限期，若對方始終拒交報告，長遠應取消其駕駛執照。

議員關注怎界定「合理懷疑」

實政圓桌田北辰期望署方釐清在什麼情况下會懷疑司機健康有問題、有何因素構成合理懷疑等。他說，目前市民可向交通諮詢委員會交通投訴組投訴的士司機表現，憂慮若署方將投訴納入懷疑個案，有市民或純粹因感司機沒禮貌便胡亂舉報對方健康欠佳不宜駕駛，或對司機造成困擾，建議運輸署若因投訴要求司機驗身，須同時要求投訴人作聲明及提供證據，避免投訴機制及署長權力被濫用。

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