健康存疑拒交體檢可停牌 擬毋須待續牌處理

審計署早於2013年建議運輸署解決無法取得司機同意查閱醫療紀錄的問題，運輸署曾承諾探討修訂《私隱條例》，惟其後改稱可因應個別情况，轉向醫生索取司機的醫療紀錄。運輸署上周回覆本報時稱，將在今次檢討一併檢視相關制度。

香港新方向立法會議員張欣宇歡迎相關修訂，惟認為若司機健康存疑，署方為保障道路安全應立刻暫停其駕駛執照，此舉才可推動司機為復牌而馬上驗身，盡早解決隱憂。他建議署方設定一段限期，若對方始終拒交報告，長遠應取消其駕駛執照。

議員關注怎界定「合理懷疑」

實政圓桌田北辰期望署方釐清在什麼情况下會懷疑司機健康有問題、有何因素構成合理懷疑等。他說，目前市民可向交通諮詢委員會交通投訴組投訴的士司機表現，憂慮若署方將投訴納入懷疑個案，有市民或純粹因感司機沒禮貌便胡亂舉報對方健康欠佳不宜駕駛，或對司機造成困擾，建議運輸署若因投訴要求司機驗身，須同時要求投訴人作聲明及提供證據，避免投訴機制及署長權力被濫用。