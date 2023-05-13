商用車司機擬降至65歲每年體檢 列明眼耳手腳檢查項目 目標明年落實

運輸署長羅淑佩在上述炮台山道車禍後表示，去年6月已成立專家小組檢討司機體檢機制。事隔近一年，據悉署方近日終完成檢討，正分批約見運輸業界交代，昨已約見的士業，下周會見小巴業。綜合各方消息，署方提出六大檢討建議，除收緊商用車司機體檢年齡，亦建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》（下稱規例）中的「指明疾病或傷殘」、「教車師傅」須按其可教授車輛類別接受體檢等（見表）。

增不獲牌傷病如夜盲獨眼

目前如司機患有《規例》列明的疾病或傷殘，如可致突然暈倒的高血壓、不可控制的糖尿病等，將不獲發駕駛執照或續牌。昨與運輸署會面的香港的士小巴商總會理事長周國強稱，署方在會上列舉多個擬新增不獲發駕駛執照的健康狀况，如單眼失明、夜盲症、需使用心臟除顫器等；而比起以往只列出建議檢查範圍，署方計劃在體格檢驗證明書列明必須檢查的項目，包括視力、聽力、手腳協調、肌肉反應等，現時驗眼已有要求須讀出相距23米的登記號碼，周稱署方表明會收緊，惟具體做法仍待與醫學界商討。

料司機寧退休 業界憂缺人

周國強說，署方在會上解釋，只收緊商用車司機體檢年齡是參考外國做法，業界認同為保障道路安全屬「無可厚非」，但估計在各類商用車中，小巴業最受影響，因活躍小巴司機大多年滿65歲，擔心司機或嫌每年體檢麻煩，索性退休，業界人手更短缺或需加速輸入外勞。他說會上業界亦提出擔心體檢費用會隨項目增加而上升，署方回應會努力研究提供津貼，但亦須研究防止津貼被濫用，因滿65歲的士駕駛執照持有人並非所有是活躍司機。

司機稱體檢嚴謹比年齡重要

本身是的士司機、73歲的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠說，盼署方可清楚解釋收緊要求的理據，質疑「唔通後生就無事？年長司機就一年發作一次？」形容每年體檢「擾民」。他認為比起年齡，是次檢討重點應是如何確保體檢嚴謹、結果科學，歡迎署方增加檢查項目及新增指引，但關注指引有否列明檢查手法及各檢查項目的合格標準，當局又會如何確保醫生跟隨指引。他說署方一直未諮詢業界，冀接下來多與業界溝通，令司機心安。

立法會議員張欣宇稱，職業司機要求更高可以理解，惟建議署方亦要持續分析私家車事故資料，監察會否有需要同時收緊私家車司機體檢。他說長遠可參考海外對高齡職業司機推出積分制，例如交通違規行為過多，須強制加裝汽車安全設備。

醫學會會長鄭志文稱，新增的「指明疾病或傷殘」均屬合理，舉例使用心臟除顫器的司機，即使除顫器在其心律不正病發時發揮效用，當中仍存一定時間差，令司機或眼前一黑無法駕駛。他亦同意政府增加檢查項目，冀指引可有客觀數字指標，讓醫生可跟隨，而涉及眼、耳、手的檢查大多用簡單工具已可做到，估計費用不會大增。

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