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粵3中醫專家來港授徒 助拓中西醫協作 醫局冀計劃不設時限

【明報專訊】醫管局去年推出「大灣區醫療人才交流計劃」，其中「大灣區中醫訪問學者交流計劃」來自廣東省醫院的3名中醫師，去年11月起先後來港培訓本地中醫師，並檢視醫管局現有中西醫協作臨牀方案及探討擴展至呼吸科協作，日後將有更多中醫師來港探討腫瘤科、針灸科等中西醫協作。有來港交流的中醫師稱，本港須加強中西醫結合治療，本地中醫師治療住院病人的能力亦須提升。香港註冊中醫學會會長陳永光相信，交流計劃是為中醫醫院啟用奠下基礎。

靈實研推呼吸科協作

醫局擬再邀腫瘤、針灸醫師

3名內地中醫師以「師帶徒」模式培訓本地中醫師，早前在伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院作第一階段交流，為5名本地中醫師提供住院臨牀培訓。第二階段今年3月起展開，共30名本地中醫師參與，在威院、聯合、沙田及東華醫院培訓，並檢視「中風治療」中西醫協作模式，另於靈實醫院探討展開全新的呼吸科協作，治療需長時間住院和康復的病人。

目前醫管局提供3種中西醫協作，包括中風、癌症紓緩及痛症治療，早前透露擬擴至癌症治療。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲稱，內地中醫師將檢視現有協作模式，協助制定各類中西醫協作臨牀框架和治療方案，並篩選合適病人參與。

上月中來港的廣東省中醫院大科主任鄒旭稱，香港純中醫治療發展較成熟，內地雖有純中醫治療，但三甲醫院均採取中西醫結合治療，本港須加強這方面發展。他稱本港西醫分工太小，如外科、內科、影像診斷等，認為最佳做法是「坐埋一齊」診斷。

倡提升治療住院病人能力

廣東省中醫院主任中醫師謝東平說，本港中醫師較少接觸住院病人，需要加強討論如何提升他們治療住院患者能力。他說本港中醫基礎很好，相信接觸住院病人後很快上手，亦認為內地中醫師發揮橋樑角色，讓本港公立醫院中西醫有機會交流。

學員：觀摩兩三天 成效看個人吸收

醫管局於新冠疫情前每年舉辦「中醫訪問學者計劃」，安排內地中醫院主任醫師等來港教導本地中醫師。有曾參與計劃的本地中醫師向本報稱，以往主要是年資淺者參加，從旁觀摩內地中醫師看症約兩三天，視乎個人能吸收多少，對是次交流成效抱觀望態度。

身兼立法會議員的陳永光稱，今次交流主要推動中西醫協作及培訓本港中醫師治療住院病人能力，相信是為擬於2025年啟用的中醫醫院作準備。至於中醫醫院啟用初期需否內地加派中醫師來港協助，他稱本港有不少中醫專家和學者，認為有能力應付。

黃巧雲表示，上周曾赴廣東省匯報交流計劃中期報告，未來有意「做大些、做闊些」，冀計劃可不設時限，下一步擬邀腫瘤科、腦病科、神經內科、骨關節科及針灸科等廣東省中醫師來港，探討相關中西醫協作；至於今次3名中醫師會否延長「有限制註冊」年期至多於一年，視乎其在內地日常事務。

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