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藥劑師信有藥廠實證 可安心服用

【明報專訊】近日新冠病人求診者眾，有市民收到包裝貼上延長有效期的「過期」輝瑞新冠口服藥。有藥劑師解釋，藥廠會利用實驗推算藥物有效期，如證實可延長，會通知各地分銷商為藥物貼上有關標籤，病人可安心服用。

改變溫度濕度 看藥物化學成分變否

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，藥廠一般會利用「挑戰實驗（challenge test）」推算藥物有效期，主要以不同溫度、濕度和陽光照射藥物，檢視會否改變藥物化學成分。他說，由於新冠口服藥於很短時間內研發，藥廠未必有充足時間測試藥物最長可存放多久，相信現時藥廠是經最新測試，證實可延長有效期。

崔俊明續稱，當藥廠證實可延長藥物有效期後，會通知本港分銷商為藥物貼上標籤，而非由醫管局貼上，售予其他國家的相同批次均可獲延長有效期。他又表示，市民經常誤以為服用過期藥物會中毒，但事實並非如此，過期一般只會損害藥物功效，毋須過分憂慮，但他提醒市民應避免服用過期藥。

衛生防護中心早前將私家醫生申請索取每款口服藥數量，由每次6個療程增至10個療程。家庭醫生林永和稱，近日新冠病人求診人數維持高位，每日有逾20名新冠病人到其診所求醫，最多一天內更多達50人，佔求診者近半，且愈來愈多未曾感染或未曾接種新冠疫苗的長者「失守」。他稱現時衛生署容許私家醫生在用完口服藥前申請取藥，他會預先儲備30至40個療程，假日前會再額外儲備。他呼籲私家醫生同業提早預訂和儲備藥物，以免不夠藥處方給病人。

新冠求診者眾 私醫稱一日最多50

林永和又表示，新冠患者發病5天內服用口服藥最有效，不過病人如稍遲服藥也毋須擔心，因目前大多數患者屬輕症，按時服用退燒藥和咳藥等、多加休息便可。不過，他提醒病人如精神恍惚、氣促、心跳加速、血氧量維持低於94%，或長期病患者如糖尿病等血糖指數不正常，便應盡早求醫。

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