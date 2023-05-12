延有效期半年 「過期」新冠藥惹疑 私醫促政府解說 衛署着業界「先過期先處方」

美國衛生及公共服務部官網顯示，輝瑞口服藥「帕克斯洛維德（Paxlovid）」有效期獲延長至24個月。本港衛生署發言人昨回覆本報稱，政府會採購及儲存足夠的口服藥，並分別於去年12月及今年1月致函私家醫生，提醒他們之前在網上平台取得、由政府提供的口服藥已延長有效期，藥物供應商已安排更換標籤程序。

本報獲得一份衛生防護中心昨致函私家醫生的通知，指輝瑞口服藥有效期已由12個月延長至18個月，提醒醫生檢查藥物庫存，若有從政府取得而尚未開封、於今年1月31日至3月31日到期的6個批次，而藥盒上無附加標籤表明延長有效期，應盡快在網上登記庫存數量。信函表示，供應商會在收到呈報後兩個工作天起向醫生收回有關批次，並將貼有標籤的藥物以一換一方式更換。中心又提醒私家醫生按照「先過期、先處方」原則處方藥物，減少浪費特效藥，以及須確保藥物已附加延長有效期的標籤，並在處方時通知患者。

私醫稱缺貨 長期病患未獲處方

年過五十的黃先生本身有長期病患，並剛接受腎臟大手術。他向本報反映，本周一凌晨感不適，新冠快測陽性，同日早上到區內有供應新冠口服藥的私家診所求醫。他當日特意提早在診所開門前1小時到達，並是首個接受診治的病人，但當他向醫生要求處方口服藥時，獲回應「無」，他表明自己屬「三高」長期病患，年初更曾接受手術，符合60歲以下長期病患可獲分配特效藥的條件，醫生則解釋是因為缺藥，最終只處方一般退燒及止痛等藥，着黃若有嚴重不適便要去急症室。

現時新冠患者可透過醫管局應用程式「HA Go」內「新冠關愛預約」功能預約普通科門診，醫生會為合資格而有需要患者處方口服藥。黃稱周二零時以「HA Go」預約求診，惟預約名額在10分鐘內額滿，他等到周三零時再度登入，才成功預約於昨早診症，最終獲醫生處方口服藥，醫生和藥劑師均提醒他口服藥有效期已延長。黃引述門診醫生稱，得悉區內部分私家醫生不夠藥。

盒內包裝未貼標籤 病人多起疑

家庭醫生林永和稱，近日從衛生署收到的輝瑞口服藥全部都是「過期」批次，默沙東口服藥則未見此情况。他稱由於藥廠只在藥盒貼上延長有效期標籤，盒內藥丸獨立包裝則仍印上今年2月至3月到期，但私家醫生一般不會連盒處方藥物，故不少病人見狀有疑問，他需花較長時間解釋。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，由於口服藥每個療程需逾6000元，且該藥在全球均有需求，既然藥廠證實藥物仍有效及延長有效期（見另稿），便不應浪費，「用得為何不用呢？」

明報記者

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