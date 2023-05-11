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司機稱易通行扣多扣錯錢 運署：收34投訴正跟進

【明報專訊】不停車繳費「易通行」周日（7日）起在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施後，近日接連有車主反映系統懷疑出錯，有車主稱未曾駛經隧道也被收費，有貨車疑被系統錯誤偵測在一分鐘內來回九龍和沙田，被雙重收費。運輸署昨日回覆本報稱，易通行實施首3天（7至9日）有約16萬輛車駛經青沙，運輸署及隧道費服務商共收到34宗與收費相關投訴，強調系統經多重認證才會收費。惟署方亦稱，首3日人手核對個案仍有4宗人為錯誤，佔整體個案0.01%。

4宗人為錯誤 強調多重認證才收費

運輸署稱，收費相關投訴包括車主稱未曾駛經管制區但收到繳費通知，或其車牌號碼疑被盜用等，正仔細調查和跟進，如證實遭非法盜用車牌或人手核對出錯，會退回誤收的隧道費。署方解釋，系統會同時讀取車輛貼及偵測車牌號碼，資料會傳至後端系統，如有需要會核對後才收費；如車未安裝車輛貼，會依靠偵測車牌號碼，若影像不夠清晰會安排人手核對才收費，強調有一直密切監察系統運作。

泊元朗收通知駛經尖山隧道

車主：熱線職員稱無法停戶口

私家車車主羅先生向本報表示，他有為其車申請車輛貼並開通易通行戶口，他周一全日沒行經尖山隧道，下午起一直把車泊在元朗寓所附近，但至晚上近8時收到易通行程式通知，其車於約7時半駛經尖山隧道往九龍，已從其戶口收取8元隧道費，羅稱一度以為被偷車，致電熱線求助，但近一小時沒人接聽，最終打政府熱線1823才獲轉駁至熱線職員，對方稱無法停用其易通行戶口，羅唯有取消自動繳費功能。

易通行翌日電郵羅稱在5日內處理其個案，但形容其個案屬「未繳隧道費/附加費爭議」。羅慨嘆，平日常駛經紅隧，原本很期待易通行實施更方便，現「無晒信心」，憂將來擴至全港隧道，過海車「日日都要承受被扣錯錢風險」。

有司機一分鐘被收兩次隧道費

貨車司機陳先生（化名）說，其車隊經常行經青沙，隊中有司機前日（9日）傍晚只駛經尖山隧道往九龍一次，易通行應用程式卻指偵測到其於傍晚5時24分往九龍，下一分鐘往沙田，結果一分鐘內被收取兩次共16元隧道費。

香港汽車會會長李耀培稱，運輸署早前已將易通行實施日期由2月延至5月，有充足時間準備，對系統仍有錯漏感失望。他估計扣錯錢個案多與誤認車牌有關，建議署方盡快修正。

IT商會倡調整接收射頻天線鏡頭角度

易通行系統透過無線射頻識別技術（RFID）讀取車輛貼，以及自動車牌識別技術（ANPR）「影低車牌」識別車輛，翻查系統服務供應商「快易通公司」介紹，RFID準確度逾99.5%，ANPR則為99%。資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，出現車主被扣錯或扣多錢，除了車牌真的被盜用，亦可能因兩技術有漏洞致「認錯車」，建議署方調整接收射頻的天線及鏡頭角度，確保準確及影像清晰。方認為，由於車輛貼是每車獨有，靠讀取車輛貼辨別車輛收費，較只影車牌對車主更有保障，舉例鏡頭有霧或雨水等或已令系統誤讀車牌，籲車主安裝車輛貼，減低被認錯風險。

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