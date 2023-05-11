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港准用莫德納康希諾疫苗 劉宇隆：暫毋須公帑採購

【明報專訊】新冠疫苗若要向私營市場銷售及供應，必須經《藥劑業及毒藥規例》註冊為香港藥劑製品。除科興、復必泰原始病毒株及二價疫苗外，莫德納（Moderna）的Omicron二價疫苗「Spikevax」和康希諾生物的「克威莎（Convidecia）」上周按條例獲准註冊在港使用。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，現時疫苗接種計劃下提供的3款疫苗已能為市民提供足夠保障，暫毋須用公帑採購其他疫苗，有需要者可自行到私營市場接種。

政府發言人回覆查詢時稱，目前新冠疫苗免費接種計劃提供的復必泰及科興疫苗，對減低染疫後重症和死亡情况高度有效，重申聯合科學委員會定期檢視本地流行病學情况及最新科學實證，按需要更新接種新冠疫苗的公共衛生策略。

據衛生署藥物辦公室網頁，由康希諾生物生產的重組新型冠狀病毒疫苗「Convidecia」本月2日已在港註冊；莫德納針對BA.4及BA.5的二價加強劑疫苗「Spikevax」亦於本月4日註冊。莫德納香港區總經理吳楚珊稱，冀盡快為本地市場提供疫苗，為大眾提供多一個疫苗選擇。

劉宇隆接受訪問稱，新冠疫情已走到「完結篇」，加上港府早前購入的疫苗庫存充足，能為市民提供足夠保障，估計毋須再為本年度的接種計劃採購新疫苗。至於日後採購策略為何，委員會成員之一、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅稱，須留待委員會進一步討論方有結論。

藥劑師：莫德納較復必泰 發燒機率較高

莫德納或復必泰疫苗均採用信使核糖核酸（mRNA）技術，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，接種該兩款疫苗後產生的中和抗體、有效性相若，惟莫德納導致發燒、肌肉痛等輕微副作用等的機率較高，估計與疫苗劑量有關，提醒市民可觀察相關資訊、價錢後才作決定。

另外，科興藥廠昨宣布，本月內將向本港私人市場供應科興疫苗，讓市民在私營醫療機構和診所預約接種，預計首批供應量約數千劑，若銷售情况理想，將於今年逐步增加供應。科興又稱正計劃與慈善機構合作推出疫苗捐贈計劃，供3至12歲本港或非本地居民的兒童免費接種，料涉數千劑加強針。

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