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安老協會：院舍僅零星個案 專家：疫情波幅正常

【明報專訊】除感染新冠入院人數持續上升，衛生防護中心數據亦顯示，安老及殘疾人士院舍內的爆發宗數、污水監察數據等均有上升趨勢。安老服務協會主席陳志育稱，近日出現陽性個案的安老院舍數目雖升，但各院舍只有零星個案，染疫院友病情輕微，形容院舍疫情不算很嚴重。有專家顧問指新冠疫情反覆屬預期內，預計近日波幅將在6星期後回落，籲公眾毋須太擔憂。

據衛生防護中心新一期《新冠及流感速遞》，本港在4月23至29日一周錄得56宗新冠在院舍或學校爆發案例，涉306人；4月30日至5月3日的短短4日內，院舍或學校已錄得59宗爆發，332人染疫，數字均已超過之前整個星期。污水監測人均病毒量最新為每公升94.3萬拷貝，較前一周的57.1萬拷貝增65%。

13.7%新冠留院屬院友 醫局：比較嚴峻

醫管局昨稱，近日留院的新冠患者中，約13.7%為院舍院友，形容情况「比較嚴峻」，將透過社區老人評估小組加強支援安老院舍。陳志育稱，院舍未有如第五波高峰期般出現大規模爆發，近期感染院友病情較輕，部分染疫後4至5日已康復，其中極少數要送院，認為與有逾九成院友已打3劑疫苗、院舍已建立免疫屏障有關。

「市民抗體水平降」 孔繁毅料疫情6周後回落

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅稱，近日疫情升溫，與市民染疫康復或接種疫苗滿6個月、體內抗體水平降至較低有關，形容疫情波幅正常，估計疫情未來6周會進入平台期，隨後回落。

XBB變異株已成本港主流病毒株，另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，相關病毒株雖令疫苗效果「打折扣」，但疫苗仍有效預防染疫後的重症及死亡個案，籲高危者盡快接種加強劑、在人多地方戴口罩。

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