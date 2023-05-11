明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

流感到頂 新冠未來數周續增 急症每日6000人內科病房爆 醫局籲輕症赴普通門診

【明報專訊】本港受新冠病毒及流感病毒「夾擊」，醫院管理局昨日公布，過去一周急症室求診人數每日維持多達6000；日均入院人數達1200，當中約三分之一為新冠患者。醫管局最新評估，流感疫情已經到頂，但新冠染疫人數未來數周仍會攀升，局方已制定應急計劃應對，包括即日加開「北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱臨時醫院）」病房、加快病人流轉等，並呼籲輕症病人到普通科門診或私家醫生求醫，以減輕公院壓力。

翻查資料，在3月下旬至4月上旬，醫管局日均約有5300人經急症室求醫，至4月中旬起升至近6000人水平。

每日1200人入院 1/3新冠患者

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，近日急症室求診人數持續維持在6000多的高水平，其中前日（9日）有多達6400人求診，公立醫院最新每日入院人數由950升至近日的1200，當中約400人為新冠患者，各公院內科病房的使用量亦已超過100%。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢補充，現時公立醫院共有約2100名新冠病人，其中78%為65歲以上，病人年齡中位數為78歲，大部分均有長期病或未完成接種新冠疫苗。

醫局：重症率不高 留醫時間減

曾德賢提到，目前約13.7%的住院病人來自院舍，形容相關數量「比較嚴峻」（見另稿）。他又稱，相比第五波疫情高峰期，目前醫院的新冠患者重症率並不高，病死率及留醫時間亦有減少，如曾見病人兩日後已可出院。鄧耀鏗被問到疫情走勢時則表示，按過去一周的數據，估計流感疫情已達頂峰，惟認為新冠感染、求診人數未來數周會持續攀升，呼籲市民勿掉以輕心。

昨50病人入住北大嶼中心 加開一病房

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業指出，因應公立醫院服務需求急升，醫管局已制定應急計劃以應對相關情况，其中昨早有約40名病人獲安排轉往私家醫院，另有約50名病人獲安排入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。李立業補充，感染控制中心即日起會加開一間病房，連同原本正運作的病房將合共提供140張病牀，而中心共有10個病房、共720張病牀，局方將按最新發展適時調動人手加開相關病牀。

李立業又稱，醫管局會安排部分病情較穩定但未能即時出院的病人，轉到非急症醫院留醫和療養，亦會預留充足普通科門診名額予新冠患者等，以減輕公立醫院負擔，但認為暫時不需要調整非緊急服務，亦未必會考慮重開新冠病房。

醫務衛生局長盧寵茂昨日在立法會回應議員質詢時表示，新冠病毒對本地公共衛生構成的風險已明顯降低，隨着世衛宣布新冠病毒不再是「國際關注的突發公共衛生事件」，將參考最新意見評估本地情况及病毒變異風險，檢視疫情防控應變級別。他說，病毒雖然不斷變異，但本港已大幅提升醫療系統的防治能力，以及整體社會應對疫情的能力。

另外，文體旅局長楊潤雄昨感染新冠病毒，是首次感染。其新聞秘書稱楊身體無大礙，已請病假休息，由副局長劉震暫代職務。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞