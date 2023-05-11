流感到頂 新冠未來數周續增 急症每日6000人內科病房爆 醫局籲輕症赴普通門診

翻查資料，在3月下旬至4月上旬，醫管局日均約有5300人經急症室求醫，至4月中旬起升至近6000人水平。

每日1200人入院 1/3新冠患者

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，近日急症室求診人數持續維持在6000多的高水平，其中前日（9日）有多達6400人求診，公立醫院最新每日入院人數由950升至近日的1200，當中約400人為新冠患者，各公院內科病房的使用量亦已超過100%。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢補充，現時公立醫院共有約2100名新冠病人，其中78%為65歲以上，病人年齡中位數為78歲，大部分均有長期病或未完成接種新冠疫苗。

醫局：重症率不高 留醫時間減

曾德賢提到，目前約13.7%的住院病人來自院舍，形容相關數量「比較嚴峻」（見另稿）。他又稱，相比第五波疫情高峰期，目前醫院的新冠患者重症率並不高，病死率及留醫時間亦有減少，如曾見病人兩日後已可出院。鄧耀鏗被問到疫情走勢時則表示，按過去一周的數據，估計流感疫情已達頂峰，惟認為新冠感染、求診人數未來數周會持續攀升，呼籲市民勿掉以輕心。

昨50病人入住北大嶼中心 加開一病房

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業指出，因應公立醫院服務需求急升，醫管局已制定應急計劃以應對相關情况，其中昨早有約40名病人獲安排轉往私家醫院，另有約50名病人獲安排入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。李立業補充，感染控制中心即日起會加開一間病房，連同原本正運作的病房將合共提供140張病牀，而中心共有10個病房、共720張病牀，局方將按最新發展適時調動人手加開相關病牀。

李立業又稱，醫管局會安排部分病情較穩定但未能即時出院的病人，轉到非急症醫院留醫和療養，亦會預留充足普通科門診名額予新冠患者等，以減輕公立醫院負擔，但認為暫時不需要調整非緊急服務，亦未必會考慮重開新冠病房。

醫務衛生局長盧寵茂昨日在立法會回應議員質詢時表示，新冠病毒對本地公共衛生構成的風險已明顯降低，隨着世衛宣布新冠病毒不再是「國際關注的突發公共衛生事件」，將參考最新意見評估本地情况及病毒變異風險，檢視疫情防控應變級別。他說，病毒雖然不斷變異，但本港已大幅提升醫療系統的防治能力，以及整體社會應對疫情的能力。

另外，文體旅局長楊潤雄昨感染新冠病毒，是首次感染。其新聞秘書稱楊身體無大礙，已請病假休息，由副局長劉震暫代職務。

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