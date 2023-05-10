訪港英大臣晤丘應樺 李：盼港英交往回正途

莊敦文是自2018年後首名訪港的英國國務大臣，在中英重修經貿合作關係下，是次行程以金融科技及商貿為主。2018年11月時任英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）訪港，當時獲時任政務司長張建宗以署理特首身分接見，今次莊敦文則分別與兩名財金及商貿局長會面。

特首李家超昨出席行會前表示，歡迎任何國家官員來港，特別是推動經濟發展、商業往來及人員交流。他說，香港是開放社會及國際城市，一向重視區域及國際合作，但不點名說有些國家出於政治理由，作一些舉措去滿足自己的政治利益，希望港英兩地為真正發展、合作推動政策，令兩地經濟及交往循正途發展。

莊敦文撰文：熱中與港經商 續為港人發聲

莊敦文昨在《南華早報》以〈英國熱中與香港經商，同時維護英國價值及利益〉為題撰文，表示英方會在切合雙方之處展開建設性接觸，同時當北京違反國際承諾或侵犯人權時繼續為港人發聲。他表示，港英兩地在金融服務、專業服務、能源、交通及基建合作有機遇。他又表示，香港商貿成功及經濟實力很大程度歸功於《中英聯合聲明》下的高度自治，但形容香港高度自治面對前所未有的壓力，權利和自由受破壞，強調尊重權利、自由、司法公義及真正政治參與，是保障長期繁榮的最佳途徑。