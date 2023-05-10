立會特首答問會改「互動交流」 首場主題「二十大及兩會精神」

設宏觀議題 議員可只表意見 特首可諮詢

李家超昨日出席行政會議前提出加強與立法會交流的新建議，倡議設立「立法會行政長官互動交流答問會」，答問會將設特定議題，由特首及立法會擬定。他說會設定重大、宏觀，以及策略性議題，從宏觀和大局觀角度，通過互動交流，建立共識。

根據過往特首答問會安排，每次為時約1.5小時，由立法會議員提問，特首回答。新形式下，議員可如過去般提問，亦可只表達意見，亦可同時表達意見和提問，而特首回答問題外，亦可諮詢議員意見。

李：比「議員問官員答」有效

議員歡迎 盼延長時間增舉辦次數

李家超說，互動交流答問會屬公開環節，具體程序交由立法會安排。他認為「雙向溝通比單向只係議員問、官員答更有效」。他說若個別議員提出議題以外的問題，他亦會回答。

立法會主席梁君彥說會按《議事規則》制訂相關安排，相信行政立法機關繼續良性互動、團結一心，可共同為市民謀福祉。

身兼立法會內會主席的民建聯主席李慧琼希望每次答問會可由現時1.5小時，延長至約兩小時。她說現時議會有更多議員，爭取一次提問或表達意見的機會並不容易。

選委界議員江玉歡希望可增加舉辦次數至每月一次。她說以往議員提問一分鐘，特首回答的15分鐘大都是說背景，冀答問大會應是斬釘截鐵談問題、談解決方法，並期望每次可聚焦3至4個議題溝通。

社福界議員狄志遠認為答問會可深入討論施政，體現行政立法互相制衡，強調不能限制議員的質詢空間和內容。