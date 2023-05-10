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多間學府停華為合作 加草擬涉中企黑名單

【明報專訊】滑鐵盧大學、多倫多大學等多間加拿大頂尖學府，近日接連宣布終止與中國通訊設備企業華為的研究合作。加國政府據報正草擬一份涉及中國機構的黑名單，相關合作研究項目將不獲撥款。

滑鐵盧大學上周率先宣布終止與華為所有的研究合作伙伴關係。《多倫多星報》引述該校校長表示，將通過各種法律機制、退出條款和程序，在幾個月內完全脫離關係。隨後麥基爾大學、蒙特利爾大學等相繼跟進。華為10多年前開始每年撥款給加拿大各研究型大學，另於加拿大設立8個私人研究機構。報道指出，滑鐵盧大學有5G通訊、數據管理和數據分析等數十項與華為的合作，華為亦於2018年注資650萬加元（約3805萬港元，現匯率計），與該校成立聯合創新實驗室。

指黑名單機構威脅國安 研究不獲撥款

加拿大工業部長沈潘對此表示，研究安全是所有相關合作伙伴的責任。另外，加國政府近日宣布，正草擬一份逾50個外國機構的名單，因這些機構構成國安威脅，合作研究項目將不能獲得撥款。名單據報涉及中國相關機構。加拿大15間頂尖大學聯盟「U15 Canada」行政總裁Chad Gaffield說，預期政府將在短期內發布名單，15間大學已做好準備，完全避免與名單上的機構合作。

中加關係自2018年孟晚舟事件轉差，內外壓力下，加國政府去年5月禁止華為參與5G佈局。今年2月，加拿大宣布，凡是牽扯外國政府並且對國家安全構成風險的機構項目，聯邦研究資助委員會將拒絕核撥資金。

相關字詞﹕科研經費 黑名單 國家安全 滑鐵盧大學 華為 中加關係

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