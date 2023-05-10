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緊張關係升級 中加互逐外交官 被指騷擾加議員在港親屬 華領館：工作正大光明

【明報專訊】中國及加拿大緊張關係升級，出現罕見的互相驅逐外交官舉動。針對加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）此前指控其在港親屬被中方騷擾，加拿大政府周一（8日）宣布驅逐據指涉事的中國外交官趙巍。中國外交部昨隨即把加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）列為「不受歡迎的人」，限期離華。加拿大總理杜魯多昨日回應中方報復行動稱不接受「恫嚇」，要確保加拿人免於受到外國干擾。中國駐多倫多總領館表示各級領事官員工作正大光明、無可指摘。

杜魯多：不接受恫嚇 確保加人免受外國干擾

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）周一宣布，驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍，當地媒體報道，趙巍將有5天時間離境。聲明指出，有關決定是經過仔細考慮，強調捍衛加拿大民主至關重要。

中國外交部昨發聲明，對此表示強烈譴責和堅決反對，向加方提出嚴正交涉和強烈抗議；針對加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離華；中方保留作出進一步反應的權利。中國駐多倫多總領館亦稱，各級領事官員根據有關國際法和中加領事協定履職，所做工作正大光明、無可指摘。

加媒稱趙巍蒐在港親屬資料 莊文浩促驅逐

事緣加拿大《環球郵報》上周一（1日）披露情報檔案，提到加國國會一名議員因多次批評中國人權狀况而成為中國政府「眼中釘」。報道指趙巍參與蒐集該議員身在香港親屬資料的行動。屬在野保守黨的莊文浩兩日後發聲明，批評政府過去兩年一直隱瞞關於其在港家人可能遭受恐嚇和騷擾，要求立即徹查事件，並驅逐涉事外交官員。51歲的莊文浩2004年起擔任國會議員，其父1952年從香港移民加拿大，母親是荷蘭裔。本報昨以電郵聯絡莊文浩，至截稿前未獲回應。

根據《維也納外交關係公約》，若被列為「不受歡迎的人」的外交官拒絕離境，駐在國可不承認其外交官身分，意味面臨審查、拘留、起訴等風險。被驅逐的趙巍在中國駐多倫多領事館負責僑民事務，曾組織僑民愛國活動，包括動員要求「釋放孟晚舟」。

未提逐甄逸慧理由 自媒體：對青年文化洗腦

甄逸慧的公開活動以文化分享為主。她去年8月在上海庫布里克書店的新書分享會上，以「加拿大駐上海總領事館政治、經濟及公共事務領事」身分致開幕辭，介紹「以多元價值為特色的加拿大文學」。中方未給出驅逐甄逸慧的理由，內地有自媒體稱她以交流名義對中國青少年「進行洗腦文化戰」。

中加自建交以來首次互相驅逐外交官，令兩國關係從2018年底華為孟晚舟被捕後再陷冰點。中國《環球時報》引述外交學院教授李海東表示，加國對華政策似要邁入「螺旋式下降」，對抗性愈來愈強，與過去幾年美國對華政策變化的軌迹相似，這次驅逐或標誌着「一系列針鋒相對行動的開始」。政治學者盧兆興則對傳媒稱，杜魯多政府為了選票不得不回應，相信中方在採取對等行動後不會再作特別舉動；基於同樣原因，加方不會調整港人「救生艇」移民計劃。

美國《紐約時報》報道，加媒近幾個月披露中國政府及外交官試圖操縱過去兩次選舉，以確保杜魯多的自由黨獲勝，因為北京認為保守黨對中國過於強硬。杜魯多政府因此承受輿論壓力。路透社報道，杜魯多昨日表示將繼續採取一切必要作為，確保加拿人免受外國干擾，「我們不會接受外國的干擾行徑，不論他們接下來作何抉擇，我們都不會接受恫嚇」。

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相關字詞﹕領事館 驅逐外交人員 莊文浩（Michael Chong） 加拿大 中加關係

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