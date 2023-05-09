聽障青年涉襲警重審 警司：感覺被踢頭

控罪指出，被告羅鎮傑於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊時任高級警司區永樑。

現為總警司的區永樑作供稱，案發當日下午5時許奉命到銅鑼灣百德新街驅散人群，其間多人叫囂和用雷射筆照射警方；他其後改往軒尼詩道近堅拿道天橋執行職務，並有人跟隨他們移動，區曾作警告；至晚上約7時，一名男子衝過警方防線後遭截停，現場的人起哄。

區遂以胡椒噴霧指向人群，被告突欲以雙手扯走噴霧，區撥開其手指不果，二人互相拉扯，並一同失衡倒地。區稱他膝蓋先落地，繼而側身倒地，同袍見狀上前，其間他感覺頭部遭人踢了一下；事後驗傷發現右後腦、右後耳、鎖骨、雙膝均流血有傷。

辯方申永久終止聆訊被拒

另外，辯方昨早申請永久終止聆訊，指控方延誤6個月才重新提出檢控，又稱根據案例重審案件需盡快處理，控方有濫用程序之嫌，令被告無法達至公平審訊。裁判官鄧少雄考慮後拒絕申請。審訊今續。

【案件編號：ESCC2106/22】

（反修例風暴）