第四名控方證人獲頒匿名令 化名「X先生」

庭上透露，部分被告對匿名令的範圍表達關注。法官陳慶偉總結指出，控方認為要保障該名證人免受傷害，辯方則主張不必設限。代表被告李予信的辯方大律師關文渭提出修訂匿名令的範圍，指公共領域已存在涉及該證人的資訊，法庭難以阻止資訊進一步傳播。

官：證人憂網絡欺凌

法官陳慶偉表示，如果匿名令不包括已發布的資訊，變相無法保護證人；該證人擔心遭受騷擾和恐嚇，法庭要保障該人的身分。另一法官李運騰稱，證人擔心披露身分後遭受網絡欺凌，法庭要在公平審訊和保護證人之間取得平衡。本案3名法官最終批出匿名令，涉事證人將化名為「X先生」作供，被告、法律代表和記者不得公開任何可能導致公眾認出X的資料，包括但不限於其姓名、照片、出生日期和住址等；違者可被視為藐視法庭，可判監或罰款。

控方在庭上補充，證人「X先生」在公訴書被列為第101名控方證人，現根據庭上作供次序，X將是第四名控方證人。翻查資料，本案今年2月初開審，控方透露4名認罪被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠，將擔任控方證人出庭作供。事隔逾3個月，區、趙和鍾已完成證供，控方近日未透露會否傳召林景楠。

（初選案）