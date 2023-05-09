鍾錦麟：戴耀廷對選情樂觀 「超級大好友」 自言較保守 指立選比例代表制難比區選

稱「為五大訴求否決議案」說法較近實况

在何桂藍的辯方大律師盤問下，鍾錦麟說，以往由於民主派在立會議席不過半數，他們反對撥款條例草案也沒對政府運作構成重大影響，因此沒引來譴責。鍾同意戴耀廷提出「35+」向政府施壓，旨在要求政府回應五大訴求，否則民主派反對議案。辯方遂問，即是議員並非不予差別地一併否決議案？鍾認為，辯方所指為了五大訴求而否決議案的說法，較為貼近實際情况，但鍾稱無法講述在平行時空下，若政府回應訴求，當選者的取態有何不同。

對於民主派在2020年立選冀取得35席以上，鍾錦麟稱他當時估計是較困難，並表示2019年區議會選舉中民主派的票數「創新高」，表面上民主派在區選「壓倒性」勝利，純粹因為單議席單票制所致，民主派的得票率變動不大。不過，立法會選舉採用比例代表制及包括功能組別，鍾以飲食業界於2019年社會事件期間的生意受影響為例，質疑是否可以簡單地以區選結果來推斷民主派在立選都能夠大勝，他自言「我個人睇得保守啲」。法官陳仲衡此時稱，那是鍾的看法，而非戴耀廷的看法，鍾回應說戴耀廷是「超級大好友」。

指有功能組別生意受2019社會事件影響

鍾又提及，曾擔心在新界東以外的選區及功能組別，民主派未必取得目標議席；他又同意區議員之間有衝突鬥爭，不肯定亦不知道當選立會的民主派會否仍召開民主派會議，以作協調。

針對首次新東協調會議，鍾指與會者有共識舉行初選，亦就「6+1」目標議席達成共識，如選情順利，排名第七的范國威就會開展選舉工程。鍾又憶述，戴耀廷會上曾介紹何桂藍是「立場姐姐」，何當時「語帶無奈」指別人稱她為「立場姐姐」。此時何在庭上苦笑。

柯耀林的辯方大律師則引述，鍾早前供稱他因出席西貢區議會會議而缺席第二次新東會議，會議紀錄顯示，鍾和柯當日由早到晚開會。鍾確認他在涉事時間開會，但不肯定柯何時開會。鍾作供完畢，聆訊今續，並料會傳召第四名控方證人作供（見另稿）。

【案件編號：HCCC69/22】

（初選案）