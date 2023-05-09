碎屍案單位檢前家姑DNA 須還押 電鋸、「好多刀」逾30物待警檢驗 車內有蔡天鳳血漬

控方首先指出，警方經調查後修訂案情，補充初步DNA檢驗結果，確認在涉案的私家車內，發現屬於死者的血漬，涉案村屋內的人體下肢亦脗合死者的DNA；警方另在屋內找到一件驗出李瑞香DNA的外套，並檢獲30多件物品，包括鋸、電鋸、「好多刀」及廚房用具，由於警方需時逐件檢驗DNA，故申請押後案件再訊。

屋內下肢DNA脗合 檢外套附前家姑DNA

辯方再次為被控妨礙司法公正罪的李瑞香申請保釋，被控謀殺的3人則沒有保釋申請，署理主任裁判官黃雅茵聽罷雙方陳辭，拒批保釋。

控方另透露，除了控方第一證人、死者的現任丈夫，死者母親、現任家姑及家翁亦加入成為控方證人，冀新增保釋條件，禁止被告直接或間接接觸控方證人；黃官關注是否還有在逃者未被捕，控方則確認警方已拘捕所有涉案者。黃官最終批准被控協助罪犯罪的林舜和潘巧賢繼續保釋，其間不得接觸控方證人。

死者母親及現任翁姑加入當控方證人

死者前大伯鄺港傑（31歲，司機；被捕歲數，下同）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪，指稱他們在2023年2月21日，在大埔龍尾村56B地下內謀殺蔡天鳳。死者前家姑李瑞香（63歲，退休人士）被控一項妨礙司法公正罪，指她在2月23日銷毁對李瑞香進行刑事調查謀殺的資料。

4人昨晨被押解到法庭，下午應訊，3名男被告一直望向旁聽席，女被告大部分時間垂下頭。

前夫一家續還押 涉助潛逃兩人續保釋

遊艇公司職員林舜（41歲）和無業女被告潘巧賢（29歲）早前獲准保釋，昨到庭應訊；各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，各指兩人於2月24日在香港某處，在無合法權力或合理辯解下，安排被控謀殺罪行的鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，意圖妨礙拘捕或檢控疑犯。

【案件編號：KCCC577、640、666/23】

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