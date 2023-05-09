明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

碎屍案單位檢前家姑DNA 須還押 電鋸、「好多刀」逾30物待警檢驗 車內有蔡天鳳血漬

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺後遭碎屍，死者前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，另外一男一女涉嫌協助死者前夫乘遊艇潛逃，被控協助罪犯罪。3案昨日在九龍城裁判法院再訊，裁判官應控方要求，下令押後7月31日再訊，待警方檢驗案發村屋內檢獲的電鋸、刀等30多件物品。死者前家姑李瑞香再次申請保釋被拒，庭上透露屋內遺下的外套驗出她的DNA，一家四口須繼續還押，另兩人繼續保釋候訊。

控方首先指出，警方經調查後修訂案情，補充初步DNA檢驗結果，確認在涉案的私家車內，發現屬於死者的血漬，涉案村屋內的人體下肢亦脗合死者的DNA；警方另在屋內找到一件驗出李瑞香DNA的外套，並檢獲30多件物品，包括鋸、電鋸、「好多刀」及廚房用具，由於警方需時逐件檢驗DNA，故申請押後案件再訊。

屋內下肢DNA脗合 檢外套附前家姑DNA

辯方再次為被控妨礙司法公正罪的李瑞香申請保釋，被控謀殺的3人則沒有保釋申請，署理主任裁判官黃雅茵聽罷雙方陳辭，拒批保釋。

控方另透露，除了控方第一證人、死者的現任丈夫，死者母親、現任家姑及家翁亦加入成為控方證人，冀新增保釋條件，禁止被告直接或間接接觸控方證人；黃官關注是否還有在逃者未被捕，控方則確認警方已拘捕所有涉案者。黃官最終批准被控協助罪犯罪的林舜和潘巧賢繼續保釋，其間不得接觸控方證人。

死者母親及現任翁姑加入當控方證人

死者前大伯鄺港傑（31歲，司機；被捕歲數，下同）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪，指稱他們在2023年2月21日，在大埔龍尾村56B地下內謀殺蔡天鳳。死者前家姑李瑞香（63歲，退休人士）被控一項妨礙司法公正罪，指她在2月23日銷毁對李瑞香進行刑事調查謀殺的資料。

4人昨晨被押解到法庭，下午應訊，3名男被告一直望向旁聽席，女被告大部分時間垂下頭。

前夫一家續還押 涉助潛逃兩人續保釋

遊艇公司職員林舜（41歲）和無業女被告潘巧賢（29歲）早前獲准保釋，昨到庭應訊；各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，各指兩人於2月24日在香港某處，在無合法權力或合理辯解下，安排被控謀殺罪行的鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，意圖妨礙拘捕或檢控疑犯。

【案件編號：KCCC577、640、666/23】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞