內地換腎「獲新生」 「移植運動會」港人奪金

港29康復者39項目奪獎

60歲的余燕華今年是第二次參加運動會，於羽毛球及乒乓球項目分別奪得1金2銅。她透露，約10年前患高血壓和蛋白尿，經醫生檢查發現其腎臟已開始萎縮，其後腎功能逐漸衰退，須接受腎臟移植；她指患病期間只能一直等待好心人捐贈，形容是「無了期」，後來透過其他腎友得知內地有途徑可換腎，決定一試並於2015年接受腎移植，「沒有想到自己可獲新生，亦能參加運動會並奪牌，非常感恩」。

撐與內地建移植互助機制

對於本港與內地正商討器官移植互助機制，余燕華認為機制有助提高本港器官移植率，又指大部分年老者獲器官移植的機率較小，若可用內地捐贈的器官，相信有更多人受惠。她認為政府應多宣傳，讓更多人願意捐贈器官。

另一參賽者、65歲的陳國坪20多歲時患上末期腎衰竭，換腎至今32年，他稱內地人口比例較香港多，「捐贈器官機會一定大」，若內地有適合器官可捐贈到本港「是一件好事」。他於1993年首次參加世界移植運動會，今年第七次參賽，說非常感恩及幸運可得到新生命，形容「這32年是賺回來」，又稱下年會繼續參加運動會。香港移植運動協會表示，港隊今年最年長參賽者為76歲，最年輕者29歲，計及其中5項為雙打項目，港隊共獲44面獎牌。