有人不願捐內地籲撤登記 醫衛局斥歪曲奉獻精神

醫衛局指器官捐贈是無私奉獻和挽救生命的大愛行為，所有生命同樣可貴，逝者捐贈器官通過移植令另一人重獲新生，崇高意義不在於受惠者身分。當局稱根據國際醫學標準，本港遺體器官捐贈向來建基於捐贈者或家屬不能指名受惠者，受惠者身分不會事先向捐贈者家屬透露的大原則。

醫衛局斥有個別人肆意貶損兩地建立恒常器官移植互助機制積極意義，「是蔑視兩地同胞血濃於水及過往內地無私捐贈挽救本港病人生命的事實」，完全漠視兩地輪候器官病人福祉，曲解國家的器官捐贈及移植發展和分配制度，政府認為有關行徑極為不負責任並予以譴責。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，有人可能不願捐贈器官到內地或香港，但認為不論是何方的人，若能令病人獲新生，「要開放些，幫到就盡量幫」。他認為單從醫療或病人角度，受惠者沒必要知道器官來源地，最重要有機制確保器官合適移植；亦建議政府清楚解釋日後何時才會啟動跨境器官捐贈機制。

去年1615人取消登記 8年新高

本報向衛生署查詢今年首3個月接到多少份取消器官捐贈登記表格，署方着記者查看立法會特別財委會文件，惟文件無今年數字。去年1615人取消登記，為8年新高，消息人士稱部分申請取消登記的人誤以為在名冊內，實際上卻不曾登記，署方正研究如何釐清數據，更準確分析多少捐贈者取消登記，現難評估去年撤銷人數為何增幅顯著，不排除與移民有關。