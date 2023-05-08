歐跨境分配器官機制 分三步制定輪候名單

【明報專訊】部分海外國家設有跨境分配器官機制，例如歐洲器官移植組織Eurotransplant有8個成員國，包括德國、荷蘭及比利時，有專業人員全天候待命；當出現合適捐贈者，中央系統會分三步制定輪候名單，首先按成員國內病人迫切性排列，如不適合分配便按器官適合程度，在捐贈者所屬國家尋找病人，最後才在其他成員國配對。
Eurotransplant另與17國移植組織簽署協議，包括西班牙和英國，如器官在成員國內未獲分配，會送往協議國。該組織每月更新數據，包括輪候人數、捐贈者及捐出器官數目，並制定年度報告，去年有21.6%器官編配至非捐贈者所屬國家。
該組織在網站提到，雖然跨境器官互贈有助增加配對成功率，但受制於轉移器官的「冷缺血時間（cold ischemic time）」，器官也難以長途運送至較遠地點。
7國屬「預設默許」捐贈機制
彭鴻昌：港暫未必合適 應先加強教育
8個成員國中，7國屬「預設默許」捐贈機制，即除非另行申請拒絕，否則所有國民被視為捐贈者，其中個別國家會再徵求家屬同意；餘下的德國與本港一樣實行知情同意機制，市民須先登記捐贈。
截至今年4月底，本港有逾35.7萬人登記器官捐贈（見圖），佔去年底人口（約733萬）不足5%。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，預設默許機制雖可提升器官捐贈比率，但需社會配合和文化基礎支持，若硬推可能適得其反，致社會出現摩擦或令部分遺屬更傷痛，本港暫未必合適轉推該機制，應先加強公眾教育。