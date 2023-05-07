冰協主席批「高壓審犯」 港協不滿「扭曲查詢為盤問」

霍啟剛盼回歸初心 和和氣氣

身兼冰協榮譽會長的港協副會長霍啟剛昨稱，將陸續約見冰協和運動員等，冀協調各界平息事件，「衷心認為大家可和和氣氣坐在一起」。他說最近很多輿論偏離初心，包括對企業或對不同協會指控，甚至對個人指控，提醒事件是要解決，討論如何更好堵塞國安漏洞，而不是其他事情，「希望輿論可回歸初心」。

批冰協將楊祖賜輔警身分混為一談

簡揚傑前日深夜發表文章，稱身為冰協主席一直不願多講，打算「有錯認咗就算」，惟認為楊祖賜不斷欺壓「我哋呢啲小巿民」，故無法不表達看法。他重申領隊關婉儀未能將附有國歌的USB交給賽事主辦單位核實屬鐵一般事實，惟關事後已盡力解答，質疑楊「急不及待諉過於人」，態度「高高在上」，顯得不願相信冰協解釋，「唔係以大壓細就可解決所有問題」。對於港協指冰協初期回覆欠細節，簡解釋因當時無機會向關查詢，若非關屢受態度惡劣的質問，相信不會「答到一忽忽」；冰協上周提交調查報告前曾索取法律意見，故能更詳細整理事件始末及細節。簡認為楊「點都唔會滿意」，原因是一開始已決定不信冰協，即使世界冰聯及波黑冰協均承認責任，楊仍堅持是冰協一面之詞。

冰協引謄本指不尊重 港協：斷章取義

港協指冰協每年受公帑資助，而簡作為最高決策者，絕非旁觀者或其口中的「普遍市民」，認為簡應擔當並履行其義務和職責，承擔共同責任並改善，而非由領隊獨力應對；簡在3月與港協開會前從未就事件回答港協查詢，或以其主席身分向公眾交代，而在會面後逾一個月才回應會議內容。港協引述楊在會上曾向冰協稱雙方均有義務處理企業管治，「把任何管理上的處理模式，一個無形壓力，加諸運動員身上，絕對不應該。運動員永遠和我們同一條線，他們只是去享受和代表香港，應該付出一切能力和得到成果」。

簡引述會議錄音謄本，對於冰球隊取得亞軍，楊詢問有多少隊參加，關說有6隊，楊當時回應「咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，十隊以內都會有……」、「六隊之嘛，有幾煩啫，坐喺度飲下啤酒啦」，認為楊無恭賀港隊獲亞軍，反而關注參賽隊數，令冰協感到港協不尊重運動員。港協指冰協斷章取義，澄清當時雙方討論企業管治，冰協指組隊出賽人數時有不足，需在海外物色運動員參賽，故問及冰協參賽隊數。