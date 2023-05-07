患「指明疾病」須報 5年無瞞報違例個案

田北辰：難保申報 應主動確保適合駕駛

現時司機須在續牌申請表聲明是否患指明疾病或傷殘，如在駕駛執照生效期間發現患病，須隨即書面通知運輸署，否則屬違法，最高可被判罰款2000元。署方回覆本報查詢表示，2018至2022年共處理322宗自我申報個案，其中10人（約3.1％）被證實患「指明疾病」而被取消駕駛執照，當時年齡為35至69歲，其中5人曾持的士、小巴或公共巴士駕駛資格。如計及署方主動發現、經其他部門轉介等個案，則5年間有34人因患指明疾病或傷殘而被取消駕駛執照，當時年齡為33至87歲。署方表示，5年間沒接獲證明違反申報規例的瞞報個案。

工會稱難定義 汽車會促列明體檢項目

申訴專員公署2021年報告曾指出，不少駕駛者沒留意相關法例，建議加強教育，並向醫療專業人士宣傳，提醒病人盡早向運輸署申報。杜燊棠認為數字反映司機有主動申報，運輸署「指明疾病或傷殘」較難定義，「點先叫不可控制（糖尿病）？」他相信即使未申報，職業司機如有病已不會開工，一方面擔心出事時保險不賠償或影響續保，亦考慮到道路安全，「都唔希望自己有事，貪過癮咩真係」。香港汽車會會長李耀培認為，港人一般沒有驗身習慣，「最弊係佢自己（司機）都唔知有隱患」，期望運輸署檢討體檢制度盡快完成，並列明需檢查項目。

運輸署表示已持續宣傳及教育，包括每年舉辦「至fit安全駕駛大行動」，加強不同年齡層商用車司機關注健康及安全駕駛，亦透過道路安全議會「留心蛋」專頁、與部門及機構合作及與業界開會，發放健康資訊，提醒營辦商及業界注意司機身體狀况，鼓勵定期驗身。