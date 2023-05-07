司機「健康存疑」 拒交報告可揸車 運署：只可續牌時處理 有人駕照2029才到期

明報記者 梁敏琪

7人拒交 4可駕的士小巴巴士

目前70歲以下司機的駕駛執照最長為期10年；年滿70歲則為期1或3年，並要醫生簽署體格證明。如司機在持牌期間患「指明疾病或傷殘」（見表2），或運輸署長有理由相信司機患病且駕駛會對公眾構成危險，署方有權取消其駕駛執照。警方調查交通意外時，亦會向運輸署轉介「懷疑司機可能健康有問題」個案。

10年86「懷疑個案」 12宗撤駕照

運輸署表示，2013至2022年接獲86宗相關「懷疑個案」，其中7人未授權運輸署查閱醫療報告。署方承認，在現行法例及機制下無法評估相關司機是否適合駕駛，只可在續牌時要求對方提供醫療報告。該7名司機當時年齡為24至72歲，駕駛執照2024至2029年到期，其中4人持有的士、小巴或巴士駕駛資格。

至於有提供醫療報告的「懷疑個案」，12宗被證明患指明疾病，已被取消駕駛執照，司機當時年齡28至81歲，6人曾有的士、小巴、巴士駕駛資格；另有兩宗分別於2020及2021年獲轉介的個案正待跟進，一人患多種疾病，涉及多家醫院，須接受駕駛評估，另一人最近才作出授權。其餘個案中，37宗有醫療報告證明司機適合駕駛，28宗毋須跟進，涉及司機自行取消駕駛執照、駕駛執照已過期或離世等（見表1）。

無權查醫療紀錄 10年前承諾改善

審計署早於2013年建議解決無法取得司機同意查閱醫療紀錄的問題，運輸署當時承諾改善，同年在立法會帳委會表示正與律政司探討將有關情况納入《個人資料（私隱）條例》獲豁免事項，以在沒有取得司機書面同意下取得其醫療紀錄。運輸署2015年回覆帳委會稱，按律政司意見，署方會因應個案，要求醫生提供司機的醫療紀錄，並建議毋須再跟進相關事宜。

林哲玄：難證拒交屬「嚴重損健康」

《私隱條例》列明，如相當可能嚴重損害事主或他人健康，資料當事人的身體或精神健康等個人資料，豁免不受保障資料原則等規限。醫衛界議員林哲玄解釋，醫生難在上述情况下證實拒交資料屬「嚴重損害健康」，事主或只是不欲向運輸署披露醫療紀錄，「如果我唔揸車，你憑咩覺得我會危害健康？」他認為運輸署可申請法庭命令要求交出醫療紀錄，亦值得探討將情况列入《私隱條例》豁免，但要考慮船員、地盤工人等不同工種會否亦面對同樣問題。

田北辰倡「懷疑個案」指定診所檢查

田北辰批評運輸署在收到「懷疑個案」後仍無法跟進，做法不可接受，「話埋畀你聽、煮到埋嚟都唔食」，建議要求「懷疑個案」到指定診所檢查，「講到明做咩test，唔好又呢間診所、嗰間醫院，唔清唔楚」。

私隱專員公署未正面回應有關查閱司機醫療紀錄的意見，重申政府部門作為資料使用者須遵守條例規定，如非獲事主同意或屬涉公眾健康等豁免條款，否則個人資料只用於收集時列明之目的。

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