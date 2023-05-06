服務需求低 5社區檢測站下周六起關閉

疫情復熾 嚴重及死亡按周倍增

不過，本港近日新冠疫情有復熾之勢，過去一周數據顯示，化驗所核酸檢測陽性個案新增至2400宗（前一周為1615宗），嚴重及死亡個案亦升至119宗（前一周為63宗）。此外，由今年1月30日撤銷隔離令起，累計化驗所陽性核酸檢測數目及新冠死亡個案（截至本月3日），已超過首4波疫情總和。

5個仍然運作的社區檢測中心及檢測站分別位於中環愛丁堡廣場、元朗市東社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、瀝源社區會堂及禮頓山社區會堂。民政事務總署回覆，相關社區中心或社區會堂會交還相關民政事務處，經檢查狀况及按需要翻新後，會盡快開放予公眾使用。

位於瀝源社區會堂的社區檢測站由安球醫學化驗所承辦，該公司與相達生物科技合作提供檢測服務。相達生物科技董事長招彥燾向本報表示，近日每日只有少於20人到該站檢測，其中八成人因要前赴日本而要做檢測，惟隨着日本已撤銷相關入境限制，日後須檢測的人數應「寥寥可數」。他透露曾與政府反映客源銳減的問題，政府過去一至兩周亦有與業界商議，形容隨着全球復常，現是適當時候「同檢測站講bye bye」。