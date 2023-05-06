世衛解除新冠最高警戒 料2000萬死遠超官方數

不過，世衛表示新冠今後仍將如愛滋病毒等有大流行的可能。

袁國勇：須就應對新冠透徹檢討

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示高興達到大流行歷史上這個里程碑，形容港人打了一場漂亮的抗疫戰，但我們必須深切汲取新冠這一課，一定要就應對新冠作透徹檢討，這對應對下次大流行是必須的。

世衛2020年1月30日就新冠發布最高級別警戒，之後衛生專家小組每3個月開會，持續維持這個警戒級別。發布最高級別警戒當日，全球感染個案近1萬宗，213人死亡，絕大部分在中國。大多數國家缺乏警覺和控疫措施，結果疫情在多國持續激增。當年3月11日，世衛宣布新冠疫情為「全球大流行」。

自新冠疫苗於2020年底出現，接種及療法愈趨普及，全球錄得的死亡個案自2021年1月達逾10萬高峰後開始下跌，迄4月24日的一周，官方死亡人數為3500餘。多國近月已陸續解除控疫措施，香港3月1日起撤銷口罩令，美國日前也定下5月11日撤銷新冠緊急狀態，多國均已全面通關。因此，今次世衛的決定象徵意義高於實際意義，但仍被視為人類抗疫的一個里程碑。

官方數字：逾690萬人死 7.65億人感染

按世衛數據，這3年零3個月間，新冠造成逾690萬人死亡，7.65億人受感染。不過，許多地區缺乏檢測，例如朝鮮去年春夏爆發的「熱病」，外界相信就是新冠，卻因當地缺乏病毒檢測而無法證實。多國在這段期間的整體死亡人數較平均急升以倍計，因此普遍相信新冠死亡人數遠高於690萬。

新冠疫情曾引發廣泛地區封城，運輸停擺，停工停課，醫療系統瀕臨崩潰等史無前例的危急情况，一度導致全球交流癱瘓。譚德塞昨稱，新冠造成一場遠遠超越公共衛生的危機，它擾亂了經濟、旅遊，摧毁了各行各業，使數以百萬人落入貧窮，「我們不能白白浪費汲取這場慘痛的教訓」。