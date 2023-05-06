檢國殤之柱 警：煽動顛覆案證物 高志活稱警無聯絡 感驚訝憤怒

警方表示，國安處人員昨早持法庭手令，在元朗檢取一件與一宗煽動他人顛覆國家政權罪案件有關的證物。據悉該證物為《國殤之柱》。本報昨向港大查詢今次事件是警方主動行動抑或校方報警、港大會否向高志活歸還作品，如不，原因為何等。港大回覆校方「確認警方今（昨）早出示搜查令，於元朗港大嘉道理中心內取走一件證物」，未有回應其餘提問。

曾稱有意來港商取回 高：現憂被捕

高志活昨接受本報電話訪問稱，在香港時間昨午3時許知悉事件，對警方檢走《國殤之柱》感驚訝及奇怪，香港警方未曾與他聯絡。高志活曾表示有意來港商討取回作品，不過現時他對來港感憂慮，擔心或會被捕，會先透過港大了解最新情况，暫未計劃其他跟進行動。

高志活及後發聲明稱對事件感憤怒，因事前未獲知會；《國殤之柱》屬其個人創作，所有相關支出由他負責，《國殤之柱》在香港回歸前已置於香港，創作過程中沒受任何人煽動。他表示，除了支聯會及不少香港人，早年船公司、吊運商及港大亦曾協助在港放置《國殤之柱》，亦曾獲港府批准及四處展示。他形容《國殤之柱》被處置的方式，正肯定「藝術的象徵語言是無法被摧毁，只會在受攻擊時變更得更強大」。他說雕塑及關於六四事件的討論，在此時更顯其意義。

代表高志活的藝術家劉小姐向本報稱，曾向港大留下聯絡，警方在昨日行動前後均未有與她或高志活聯絡，目前盼透過丹麥國會成員討論如何跟進。已解散的支聯會清盤人蔡耀昌昨回覆本報查詢稱，警方沒有就檢取《國殤之柱》接觸他。

屢與港大聯絡索還無果

代表要求檢視雕塑狀態被拒

港大於2021年底以《國殤之柱》日久老化及考慮法律風險為由，於深夜移除雕塑，高志活多次發聲明要求取回，未獲港大正面回應（見表）。高志活早在雕塑被移除前兩個月、即2021年10月曾發聲明稱雕塑屬其個人擁有，2021年12月一度獲港大的律師代表回函，表明港大同意向《國殤之柱》擁有人就取回作品作合理安排。

據高志活的紀錄，他及其法律代表於去年3月22日至今年2月7日，曾23次與港大法律代表透過電話或書信聯絡，一直未獲正面回應交還雕塑的要求。藝術家劉小姐今年1月11月曾到港大嘉道理中心要求檢視雕塑狀態，但被拒絕，今年2月7日獲港大校長辦公室回覆「事件正獲關注」（The matter is receiving attention），自此再無音信。

警方稱昨日行動涉及一宗煽動他人顛覆國家政權罪案件。翻查資料，已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪。《國殤之柱》是高志活於1997年六四前借予支聯會，供在香港永久展覽，並於翌年獲港大學生會全民投票通過永久擺放校內。港大2021年移除《國殤之柱》前，曾委託律師要求已解散的支聯會於限期前移走雕塑，高志活及後表明雕塑屬其個人擁有。

明報記者

（港區國安法）

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