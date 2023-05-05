黃金周內地客疫前六成 旅監跟進導遊介紹景點失實

據入境處數字，今年內地勞動節5天長假期間共約62.5萬內地客入境人次，日均約12.5萬人次（見圖）。與疫情前相比，今年五一黃金周總內地訪港人次較2019年減少37.2萬，即減37.3%。今年五一黃金周內地有5天假，2019年則只有4天，若以日均計算，今年訪港內地客平均每日減少12.4萬人次，即減近半。

業界：通關兩月成績好 料暑假家庭客增

旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，本港與內地通關只恢復約兩個多月，部分內地人未辦妥赴港簽證，航班運力亦未恢復，仍有約60多萬內地客來港「成績是好」。他預期內地旅客下次來港高峰將是暑假及國慶假期，料暑假將有更多家庭客訪港。

導遊工會：昔多接購物團 對港歷史欠了解

方安妮昨於港台節目《千禧年代》總結五一黃金周，稱局方在全港多處景點有派員觀察，秩序暢順，沒收到投訴。本報周二（2日）報道有內地團導遊描述景點時不符事實，例如聲稱「毛主席規定不能封建迷信」，因此黃大仙祠由廣東移到香港。方安妮稱，「如果我們旅遊業前線人員講一啲『唔得專業』，水準唔高嘅嘢呢，其實係好令人失望」，會向涉事導遊了解他當時的言辭。另外，上述內地團在免稅店停留一個半小時，較列明的60分鐘長。方說暫未收到相關投訴，不過會跟進。

香港專業導遊總工會主席余莉華在同一節目表示有留意到報道，「聽到、睇到都好唔開心」，解釋部分人以往接待購物團為主，對香港歷史文化了解不深，近年業界已有針對新設景點培訓從業員。崔定邦表示事件「頗不理想」，相信在自由市場下「旅行社做得差、導遊做得差，口碑會唔好」，導遊質素需由旅行社把關。