經理落場執行李 每機8地勤變兩三人

前線稱疫時「炒大咗」 人手僅以往1/3

於HAS服務逾20年，現負責在停機坪駕駛運送行李工程車的機場空運員工協會副理事長岑維康形容，現時公司「個個做到筋疲力盡」，連經理級高層也要親自落場執行李，有工程車駕駛牌照的會被要求當司機，「無牌就安排你考牌」，寫字樓文職有時亦會被要求搬行李。岑認為，整體地勤人手短缺因各公司疫下「炒（人）大咗」， 現即使加薪亦請不夠人，有航空公司因而一反常規，同時從兩間地勤公司採購服務才夠人營運。他說，HAS現時約兩成前線為日薪外判工，擔心地勤行業一旦變為依賴「炒散」，每日上班人手不穩定，同事不但要加班，長遠亦影響服務質素及機場形象。

機場空運員工協會理事長方廷浩說，本港各地勤公司較疫前少三分之一人手，疫前一架客機平均有7至8人搬運行李上落機，現只有2至3人，不但航班會延誤，行李運送時間亦更長，疫前旅客平均只需等10分鐘已有行李送到，現則「睇你好唔好彩」。

於另一地勤公司、新翔（香港）工作的陳小姐（化名）透露，新翔由疫下日均處理約90至100航班，增至現時約140班，前線面對工作量大增，人手不足下感吃力。她說據公司守則，員工每更之間最少預留9小時休息，員工現不時要加班，而公司主要靠印巴裔外判工填補人手，致本地與外判工比例由疫前6：4增至目前3：7。

工會反對輸勞 缺人因低薪車費貴

對於航空公司及政府均稱會探討輸入外勞，岑維康及方廷浩同表明反對，稱前線員工一般只有1.1萬至1.4萬元底薪，在機場上班交通成本高，因薪酬低才難請人。香港機場地勤服務職工會主席李永富亦認同本港並非無人才，只是大眾不了解機場工種和前景，建議當局加強宣傳。