港缺地勤阻復飛 埃航穗增班順利 工會：有航企情况相同 學者憂損樞紐地位

明報記者 孫澤芳 施晉宇

運物局：探討適度輸勞 機管局：擴科技應用

民航處昨稱暫無拒絕任何航空公司航班申請，亦暫無接獲航空公司表達需要把航班改飛其他機場。運輸及物流局表示，疫下航空業人手因本港航空交通量大跌而流失，業界面對人手短缺問題，正檢視航空業最新情况，會探討在保障本地勞工就業前提下，容許適度和有規範輸入勞工。機管局發言人表示，自放寬入境檢疫後，機場客量及航班數量持續增加，上月航班起降量已回復至疫前六成水平，現時日均處理約10萬名旅客，料年底旅客人數可回復至疫前八成水平；局方一直與航空公司及地勤服務公司緊密溝通，靈活調配人力資源，機場亦擴大應用自動化科技，例如使用無人駕駛拖車運送行李等，提升運作效率及減少依賴人手。

申請獲批採購遇阻 稱有公司出價四倍仍被拒

埃航香港區總代理葉慶寧向本報表示，航空公司每次會申請半年航班，先向民航處申請航權，獲批後由機管局安排飛行時段，再與地勤代理商聯絡議價及安排人手。他說，疫情前公司在本港和廣州每周分別有3個航班；因應通關，已在廣州白雲機場恢復每周往返開羅的5個航班，惟本港地勤人手短缺，料今年10月至明年3月仍未能在港恢復每周3個航班。他稱據悉部分非洲及中東航空公司無法在港復航而改飛廣州，憂長遠影響本港機場地位。

工會：地勤加價 損航企增班意欲

香港機場地勤服務職工會主席李永富稱，據悉有埃航以外的航空公司亦因同樣情况未能如期在港復航。機場空運員工協會理事長方廷浩稱，地勤代理商與航空公司的合約會訂明人手需求，估計因人手短缺，不少地勤公司提出加價，而為免未能履行合約須賠償，地勤公司傾向承諾提供小量人手，遂影響航空公司在港開辦航班意欲。他說有航空公司被地勤代理商拒增人手，無法如期增加航班。

本港現有6間地勤代理商，其中香港機場地勤服務一直為埃航等18間航空公司提供服務。另一代理商「新翔（香港）」客運服務總監黃佩賢承認公司人手短缺，「同事加班多咗」，故支持輸入外勞。被問及有否航空公司因新翔人手短缺無法復飛香港，黃形容「so far ok（目前還可以 ）」，稱公司會盡量配合，例如某時段較多航班令整體人手需求大增，會與航空公司商討是否可改飛其他時段。

國泰航空表示全球航空業均人力資源不足，會繼續招聘，認同在本港以外招攬更多技術人員，可彌補本地勞動力市場缺口。香港機場地勤服務等4間公司至截稿前未有回覆。

白雲機場排名高9位 連續兩年勝港

據國際航空運輸研究機構Skytrax今年「世界最佳機場名單」，香港機場排名33，較去年跌13位，廣州白雲機場同由18位跌至24位，仍較香港高9位，且已是連續第二年超越香港。中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂稱，本港國際航點較廣州多約100個，仍有競爭優勢，但若人手持續短缺，不排除地勤公司傾向客量較多、利潤較高航線，埃及和中東等「二線」航班數量因而萎縮，或威脅本港國際航空樞紐地位。他說在內地積極拓展國際航線下，贊成本港輸入外勞解決結構問題，並削減機場費吸引撤港公司回流。

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