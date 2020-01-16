警撤入職身高體重要求 DSE中英未達2可投考

可戴眼鏡測視力 設中英選擇題考試等同2級

警方在2022/23年度招聘165名督察及554名警員，較上一年度分別招聘170人和484人回升，惟過往3個年度均未達標。繼去年取消投考者「在港居住7年或以上」要求，警方明日起再調整入職要求，除取消身高體重限制，若投考者在戴眼鏡或隱形眼鏡下通過視覺敏銳度測試，會被視為符合要求。

至於中英文筆試，有別文憑試不同分卷形式，警方稱兩份筆試由公務員事務局認可的出卷員出題，有閱讀理解、語文運用、字詞辨識等題目類型，投考者一小時內完成50至60道選擇題，通過便等同文憑試中英文科第2級水平。警方稱期望保持警隊在人力資源市場的競爭力，提升招聘效率。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉認為，個人處事能力不能受身高體重限制，工作能力亦不能與學歷掛鈎，舉例「黑暴」期間知識水平高的人未有貢獻社會，甚至四處破壞。他稱筆試不比公開試簡單，加上獲取錄者仍要在學堂受訓，只要畢業門檻不變，料不影響警員服務水平。他說警隊人手短缺及招聘困難屬不爭事實，即使延長部分警員退休年齡及增聘人手仍未足填補空缺。

員佐會：學堂畢業門檻不變可保質素

陳克勤提到，現時各紀律部隊招聘困難，加上長期人手不足及工作辛苦，認為警方調整招聘要求讓更多人符合最基本投考門檻，亦增加警方招聘人手的選擇。至於現時大部分公務員職位入職要求須具備文憑試5科第2級成績，他認為公務員以文職居多，有別警員對體能有一定要求及多出外執勤，兩者工作性質和待遇難直接對比。

消防研放寬入職視力要求

同屬紀律部隊的消防處回覆稱，會積極研究放寬消防隊長（行動）及消防員（行動或海務）入職視力要求門檻，冀吸引更多有興趣者加入，又會不時檢視招募政策，包括不同職系入職要求。入境處稱未有計劃調整投考資格，會加強宣傳招聘活動吸引有志者加入。海關稱會不時檢視入職條件。懲教署說會不時檢視及調整招聘策略及入職條件，吸引更多人投考。