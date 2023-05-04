高球會批數漏飛蛾蝙蝠 樹木報告多錯誤「不合格」

就飛蛾調查方面，高球會稱土拓署補做的調查只發現28種飛蛾，球會同一時段進行另一次飛蛾調查則錄得323種飛蛾，當中包括4種首次於本港發現的新品種，令高球場共記錄到的飛蛾品種增加109種，至729種。

高球會稱過去7個月採用環評報告使用的方法做蝙蝠調查，發現12個蝙蝠棲息地，涉及4種蝙蝠，認為當局提交的蝙蝠調查結果存在錯漏。雀鳥方面，高球會稱土拓署錯誤將清晨4至5小時的調查結果與日間12小時的調查結果直接比較，但未調整當中的時間及規模差異，認為此調查方法「不科學」及「錯誤」。

樹木方面，高球會稱土拓署調查遺漏460顆樹木，包括26種罕見/受保護樹種，以及5棵受關注樹木；又批評署方調查錯判57棵樹的品種，並標錯60棵樹的位置，記錄樹木尺寸亦有誤，認為該環評樹木調查報告「不專業、不合格」。

環諮前委員：新委員少環保界 應落地考察

上屆環諮會委員劉智鵬回應本報查詢稱，今屆環諮會委員的環保界委員較上屆少，且僅少數上屆委員續擔任委員，不少新委員初接觸高球場議題，劉認為他們有需要到高球場落地考察，如只對着圖片及數字，未必清楚了解高球場生態環境，有如「紙上談兵」，情况不太理想。