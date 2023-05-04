8補充6過關 高球場環評呈環署審 環諮要求改佈局保育林地 高球會批報告錯漏處處

香港哥爾夫球會昨晚發聲明，對高球場環評報告將提交予環保署長審批表示「極度遺憾」，又稱該環評報告「每一個技術環節均存在嚴重和實質性錯漏」（見另稿），若報告獲接納「將為香港的環評工作打開極差先例及不可逆轉的生態影響」。

環署接資料30日內定奪

按環評程序，環諮會稍後會以書面形式回覆土拓署，再由土拓署向環保署長提交附加資料，由當天起計30天內環保署長須決定是否批准高球場發展的環評報告。

發展局昨晚回覆查詢稱，擬議公營房屋項目可提供1.2萬伙，是未來10年公營房屋供應的重要部分，並已做廣泛公眾諮詢和專業的技術可行性研究。發言人稱，在環評條例的法規下，環保署長考慮環諮會意見後會適時就土拓署提交的環評報告作決定，在環保署長有決定前，發展局不宜評論。

粉嶺高球場其中32公頃用地租約今年8月屆滿，其中9公頃土地將興建1.2萬個公營房屋位。去年8月，環諮會罕有開兩次會仍未有定案，要求土拓署補交8項補充資料，包括雀鳥、飛蛾及蝙蝠額外調查，以及修改房屋發展佈局以保育林地等。

飛蛾少高球會報告九成 政府：範圍異不能直比

事隔近8個月，土拓署上月向環諮會提交補充資料，其間環諮會於今年初換屆，昨日會議連同閉門商討環節，僅用了3個多小時。據本報了解，環諮會上月24日曾召開閉門會議，由土拓署向委員交代補充資料。

昨日會上多名委員關注由高球會自行委託顧問進行、昨日提交的新一份環評報告內容，與政府評估結果有極大出入。委員何敬豐指出，政府調查的飛蛾品種較高球場的報告少九成。政府代表解釋，高球場調查範圍包括整個高球場，以及將不同時段的數據加起來，形容是「地氈式搜索」，政府於擬議發展範圍調查，符合環評指引要求，認為兩者不能直接比較。

墳墓問題待解 政府稱已取後人聯繫

上屆環諮會要求修改發展佈局減少砍伐樹木，土拓署的補充資料則未有改動，環諮會副主席梁美儀對項目佈局「原封不動」再提交委員會十分失望，稱受影響林地有不少70歲以上大樹，「斬一棵大樹，補種一棵零歲的樹係好唔同」，希望當局做到保育與發展平衡。會後查逸超表示，環諮會認為環保署長審批高球場項目時應考慮附加條件要求土拓署必須修改房屋發展的詳細佈局圖設計，以及保育擬議項目範圍內近0.4公頃的林地。

另外，環諮會表示已知悉土拓署與受影響墳墓的後人取得聯繫，會由土拓署與墳墓後人商討和跟進。

公屋聯會：可建1.2萬伙 如公屋每年目標一半

公屋聯會總幹事招國偉表示，高球場可建約1.2萬伙公營房屋單位，相等於長策平均每年可建2.1萬伙公屋目標的一半，若政府未能收回土地建屋，勢令中短期供應受影響，而該項目經長時間討論及取得廣大民意支持，最終若被推翻會感到可惜。

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