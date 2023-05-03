盼民主黨可行下續參選 劉慧卿：要聽選民看法

民主黨前主席劉慧卿表示，未有參與黨內開會，希望民主黨在可行情况下繼續參與選舉，但同時市民亦期望選舉有尊嚴、有代表性，呼籲給空間及時間予黨內消化及考慮。她承認當下政局愈來愈困難，認為可參考有公信力的民調，並要聆聽選民看法，「是否就此放棄，民主黨都不做？如果係做，如何有尊嚴告訴市民應該參加？」

林健鋒：混合模式有效去政治化

民協副主席、深水埗區議員李庭豐表示，曾向政府提交意見書，希望保留區議會議席全面直選，對改制感到失望。他認為，新制下有八成議席有政府委任性質，不能全面反映民意，質疑市民如何監察；他又稱，直選議席減少，明顯會影響民主派參選。

西貢區議會主席周賢明認為，改革方案會影響沒有政黨、政治背景的獨立人士參選，指這些人參與直選會相當困難，舉例他們須待政府認識才有機會，改革明顯屬行政主導議會。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，過去反對派騎劫區議會作政治平台、濫用區議會職能，現時以混合模式組成區議會能有效去政治化，提升地區服務質素。民建聯表示支持改革方案，認為有利維護國家安全，落實愛國者治港原則，防止反中亂港分子進入區議會，確保國家安全；又認為混合組成模式能具廣泛代表和均衡參與。

新思維認為，市民直接選擇議員的權力減少，認為政府在國安問題穩定後應進一步增加區議會民主成分。