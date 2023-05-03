修改地區架構 設政務司長主持領導委會 民協：行政主導過盛 DO如小特首

陳國基：符行政主導 防議員阻施政

陳國基昨在政府記者會稱，新設的地區治理領導委員會將有3個職權，包括制訂策略方針、具體政策措施以及工作優次；理順在區內實施的政策和措施；審視工作成效，就政策措施的推行情况和資源調配等提供指導性的意見。

在改革方案中亦提及，區會主席一職將由公務員的DO出任，取代民選議員主席，陳國基認為此舉可令政府更有效地策劃和推展地區服務，並符合行政主導，有效防止部分區議員濫用有關權力阻礙政府施政。他並認為，由DO出任主席，可確保地區職務的諮詢主導權在政府，更好統籌地區「三會」、區議會和關愛隊，有效地服務市民。

另設「地區治理專組」 副司長主持

過去政府設「地方行政督導委員會」，並由民政及青年事務局常任秘書長擔任主席，陳國基指未來會由「地區治理專組」取代，由副政務司長主持，將負責處理地區內的老、大、難工作，以全局觀及更宏觀角度處理地區問題，亦會根據領導委員會定下的方針制定相關政策，同樣預計今年中召開首次會議。

羅健熙斥DO「空降」未必熟地區事務

曾任南區區議會主席的民主黨主席羅健熙斥由DO空降任區會主席，未必熟悉地區事務，而且現時已有四成屬委任議員，看不到有任何原因需要DO出任主席，認為此舉是對非政府中人不信任，政府的擔憂屬太誇張。民協副主席、深水埗區議員李庭豐則認為是行政主導過盛，DO權力會變得相當大，猶如「小特首」。

經民聯及民建聯均認為，由DO任主席能帶領區議會處理民生事務，有利實行行政主導，實現良政善治。