三會既互選議員 又握提名權 成員全由政府委任 學者質疑制度如「自己人玩晒」

明報記者 陳亦瀅、鄭啟智

三會多人有政黨背景

近半區選敗將獲委任

記者根據公開資料，翻查現時「三會」名單（部分見下圖），發現不少成員有政黨背景，由1563人組成的分區委員會中，至少有229人有政黨背景，民建聯至少佔143人，有部分為前區議員。由478人組成的地區防火委員會中，至少有56人有政黨背景，當中有29人更是現任區議員；56人中至少有35人為民建聯成員。至於在有504人的地區撲滅罪行委員會，至少63人有政黨背景，民建聯至少佔42人，而現任區議員同樣有42人。

「三會」歷史悠久，其中分區委員會於1972年成立，當時主要目的是推動市民參與清潔香港運動及撲滅暴力罪行運動，成員由民政事務總署署長委任。撲滅罪行委員會亦於1970年代成立，主要職能是推廣撲滅罪行信息，並鼓勵居民參與區內滅罪工作；地區防火委員會則自1998年3月起先後在18區成立。

李家超：委員熟區情 能選合適者

特首李家超昨在政府記者會上，稱三會委員均為愛國愛港人士，長期扎根地區、熟悉區情，認為能按地方行政區的需要而選出合適區議員。他強調，加入三會委員提名的要求，可確保候選人是有志於扎根地區，有能力服務地區的人，由他們負責提名人參選，可強化候選人的代表性，確保他們真正了解地區事務。

按照改制方案，470名區議員中，三會成員可在「地區委員會」互選，以「全票制」產生當中176個議席。直選參選人也要先取得三會中9名成員提名方能「入閘」。

防火委方國珊：委員眼睛雪亮

身兼防火委員會成員的西貢區議員方國珊昨日出席區議會時表示，無論循任何方式參選，最重要是其初心是服務市民，又認為委員的眼睛是雪亮的。

馬嶽：政府可控制何人進區會

中大政政系副教授馬嶽指出，三會成員全部由政府委任，而且選舉採用全票制，認為不僅是篩選，政府很大程度能控制什麼人循「地區委員會」界別進入區議會，猶如「一班自己人玩晒」。對於直選及三會界別參選人均須三會成員提名，馬嶽質疑其合理性和合法性，指三會透明度不高，「這群人有什麼特殊性，可以有特殊權力決定哪些人有參選權？這群人是否特別愛國愛港，可以衡量哪些人愛國愛港？其實都是摸不着頭腦」。