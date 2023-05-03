三會成員每選區限提名1人 變相限參選人數

選區452變44 雙議席單票制

全港分區會共1563名成員，防火會和滅罪會成員數目則較少，分別478人和504人。灣仔、深水埗防火會分別只有16及18名成員，南區滅罪會有20名成員，由於三會成員在各選區不能重複提名，上述3區各選區分別只容許5至6名候選人競逐兩個議席，變相預先限制候選人數目。反觀部分行政區的防火會和滅罪會成員較多，其中北區防火會和滅罪會分別有31和30人，觀塘防火會和滅罪會分別有31和33人，兩區各選區可提名最多10名候選人競逐兩個議席，是18區中最多。

來屆區議會由452個單議席選區大幅縮減至44個雙議席選區（88席），各區民選議席銳減，其中灣仔區民選議席由13個減至兩個，大減85%，減幅最大。黃大仙、深水埗、九龍城民選議席同樣由25個減至4個，減幅84%。中大政治與行政學系副教授馬嶽認為選區範圍大增，市民難以尋找民選議員求助，將削弱區議員了解和反映民意能力。