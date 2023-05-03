設履職監察制 局長可罰議員 「負面行為」包括不履行官方指派工作

當局建議修訂《區議會條例》引入履職監察制度。根據機制，由區議會主席提出並獲3名同區議員聯署，或由當區議員動議通過，即可轉介「監察委員會」對行為表現「不符合公眾對區議會期望」的議員展開調查。監察委員會由民青局長委任，包括1名獨立人士及4名其他地區區議員，民青局長會按調查結果及建議決定是否懲處涉事議員，可按嚴重程度作勸喻、警告、罰款甚至停職，當事人認為裁決不公可向政務司長上訴。

民青局長麥美娟解釋，新履職機制令市民不單在選舉時可行使投票權，更可在區議員任期內，確保議員盡責做好地區服務工作。

違者可停職 羅健熙批限制做事

曾任南區區議會主席的羅健熙批評機制猶如「校規」，限制區議員幫助市民的方法。深水埗區議員、民協李庭豐認為會議不時針鋒相對，機制沒有保障言論自由，強調不論議員或官員也是「咁高咁大」，質疑由政府決定議員行為正確與否，準則何在。他又相信新機制對建制派同樣有影響。西貢區議會主席周賢明認為，政府提出機制旨在體現行政主導，即使削減直選議席、增加提名門檻仍不放心，想做到「滴水不漏」。