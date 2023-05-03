區會擬民政官做主席 撤撥款權 李家超：好制度應長期 學者：如行政機關伸延

今屆區議會任期年底結束，政府昨公布改革方案，直選議席降至不足兩成，比例低於1982年首屆，並重新引入委任議員和設立由「三會」（分區會、防火會、滅罪會）選出的地區委員會界別，兩者議席各佔約四成。新方案強調行政主導，建議區議會主席由現時議員互選，改為民政事務專員出任，並會加入履職監察機制懲處議員（見另稿），同時重申區議會是諮詢組織，不應審批撥款。

民青局長麥美娟表明改革後的區議會功能有變，是擔當「配合政府的角色」，體現行政主導，確保區議會工作能夠「配合政府施政」。

稱過去行錯路 李：防有人「攬住香港跳崖」

李家超昨被多次問到新方案認受性及是否民主倒退，他說新方案考慮香港整體利益而制訂，批評今屆區議會曾出現危害國家安全情况，部分區議員「提議大家攬住香港跳崖」，必須防止同類情况再發生。李被問及，若政府認為區議會是2019年亂象的源頭，何不乾脆全部委任議員。李說改制後有議員由不同渠道產生，提供多元渠道讓人進入區議會。

馬嶽：不再制衡政府 反映民意空間小

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，新方案下直選比例不足兩成是倒退，大部分議席具委任性質，過去40年區議會被視為處理地方事務的民選議會，新方案下猶如政府委任的一般諮詢委員會，似是行政部門的延伸。他認為新方案不再由議員制衡政府，反映民意空間很小，「行政機關控制議會，有事可以來諮詢一下你，與過去三四十年區議會運作有很根本改變，由下而上的民意，能上到去的機會低了很多」。

民主黨批差過預期 未定參選否

民主黨主席羅健熙批評新方案比預期更差，認為出任民選議員面對很多限制，難以想像屆時區議會如何回應市民實際需要。他稱民主黨暫未決定會否參選。民協副主席、深水埗區議員李庭豐亦對方案感失望，稱黨內要留待會員大會商討是否參選。西貢區議會主席周賢明對新方案感可惜，認為區議會組成與1982年近似，是「還原基本步」。

對於民主派能否進入區議會，李家超表示新制度只是排除「背叛香港利益、破壞國家安全、『攬炒』、支持『黑暴』、與香港利益和市民利益相違背的人」，強調與政見無關。他稱只要符合要求，持反對意見、對政府施政有不同想法者均可進入區議會。

馬嶽認為新制度參選關卡非常多，民主派勝選機會不高，即使當選仍設監察機制，預期民主派政黨參與區選意欲不大，不過或有個別民主派參選。主流民主派前年已缺席立法會選舉，倘年底再不參與區選，他認為將進一步喪失資源，能否生存成為問題。

建制派：確保愛國者治港 助均衡參與

建制派則一致支持新方案。民建聯認為有助確保國家安全和「愛國者治港」，可透過多元渠道吸納不同背景、專業的人成為區議員，具廣泛代表性。工聯會指新方案確保各界別均衡參與，工聯會將積極參與來屆區選。經民聯認為方案讓區議會回復地方諮詢架構，可集中精力解決地區問題。

政府正就建議方案作半個月公眾諮詢。政府表示，為讓下屆區議會如期在明年1月1日就任，會盡快向立法會提交修例草案，目標在立法會暑假休會前完成修例，以期年底舉行區議會選舉。

明報記者

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