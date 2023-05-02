五一改請願擺站 勞團質疑「姜誕」可聚萬人 卻容不下遊行

政總外警多過請願者 提醒8事項

社民連5名成員及女工會10多人昨早先後在政總外請願，近30名軍裝及便衣警在場，較兩場請願人數合計還多。有警員分別向社民連主席陳寶瑩及女工會組織幹事黃樂容提醒8樣事項，其後兩人須表明同意及讓警員抄寫身分證資料。

女工會早前婦女節遊行原獲批不反對通知書，後突宣告取消。總幹事胡美蓮昨向傳媒稱，現時遊行多了限制，發聲選擇較少，日後需看有否其他形式表達訴求，會否再申辦遊行亦需再議。陳寶瑩受訪時稱，藝人姜濤生日有過千人在銅鑼灣慶祝，警方也到場維持秩序，質疑為何數百人的遊行卻不能舉辦，指警方藉口子虛烏有。她透露日前接到警方主動查詢社民連五一活動，並提醒她不得違反國安法等。

前職工盟主席黃迺元與杜振豪原定昨以個人名義申辦遊行，黃與警方會面後主動取消。杜昨午一行3人在港鐵荃灣站A出口外擺街站，黃未出席，10多名軍裝警及公共關係部警員在場戒備和錄影，有警員抄寫和拍攝杜等人的身分證。

杜振豪收匿名信息勸勿擺街站

杜向傳媒透露，黃本想出席，惟因身體不適留家休養，其情緒「OK」，又稱早前取消遊行後沒再接到警方聯絡，卻收到匿名信息勸他勿擺街站。他說僱員須冒風險參加遊行，即使成功舉辦，料也不足百人參與。他稱難以說實日後會否再申辦遊行，並冀日後街站無太多人關注才算「真正復常」。至於「復常」機會大不大？他苦笑稱「問警方，希望有」。

警方回覆稱，警方部署屬行動細節不會公開，而警方於公眾活動前提示組織人，須確保活動符合國安法及相關法例，和平、安全、有序和合法進行。警方稱昨在中區及荃灣的公眾活動結束後，相關人士自行散去，無人被捕。