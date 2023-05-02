荃灣南區關愛隊建制派主導 22成員區選敗將

七成隊伍中有現任前任區議員等

今屆政府推出「地區服務及關愛隊伍」，先在荃灣和南區試行，早前公布兩區關愛隊成員名單。本報統計36隊中，有26隊有成員包括現任、前任民選區議員，或該區上屆區選敗將。其中荃灣有14隊曾有成員於上屆區選在同區參選，佔該區19個小區74%；南區有12隊有此情况，佔該區17個小區71%。

綜觀36隊關愛隊的隊長，4人為現任區議員。荃灣區4名區議員當中，工聯會葛兆源及新社聯文裕明分別是所屬選區的關愛隊隊長；當然議員、馬灣鄉委會主席陳崇業則是馬灣關愛隊成員。至於南區兩名區議員，林玉珍及自由黨梁進均為所屬選區的關愛隊隊長。另外，共12名關愛隊隊長是上屆區選敗將，當中7人為連任失敗。按政治聯繫劃分，民建聯在兩區共有10名關愛隊隊長，自由黨和工聯會各有1名隊長。

陳家珮：區選不需靠關愛隊宣傳

陳家珮曾任南區海怡西區議員，2019年連任失敗，她解釋與投得小區關愛隊的海怡半島婦女聯合會一直合作，工作有默契，遂任副隊長。她說大部分上屆區選落敗的建制派熟悉社區，參與關愛隊是「理所當然」。區會年底換屆，陳強調建制派在區內一直服務，有一定知名度，不需依靠關愛隊宣傳，若有需要避嫌可隨時退出。

擔任南區海灣區關愛隊隊長的梁進表示，明白公眾會有關注，但強調關愛隊是義工性質，認為建制派任關愛隊成員在區選未必有優勢，選民本身未必清楚關愛隊隊長身分，也可能想另選他人以得到更多服務。

區選敗將任隊長 稱爭機會服務市民

新社聯荃灣地委會主席黃偉傑2019年在麗濤區連任區議員失敗，他現擔任同區關愛隊隊長。他說不少建制派上屆區選落敗後長期服務社區，有新平台便會爭取機會，更好服務市民。對於是否變相以政府資源做地區工作，他指過去政府沒有撥款時，建制派亦自行尋找資源服務地區。

明報記者 鄭啟智、陳亦瀅