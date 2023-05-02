區會直選削至兩成 入閘要過三關 參選須取「三會」9提名過資審 恢復委任制佔四成議席

另地區委員會互選佔四成席

直選採雙議席單票制

據本報接獲消息，來屆區議會將分為：一）委任制；二）地區委員會，即由地區分區委員會、地區防火委員會和地區撲滅罪行委員會（俗稱三會），以全票制方式互選；三）直選。三者人數大概分別為179、176和88，其中直選採用雙議席單票制。

參選資格方面，據悉參選人須先取得一定數量的當區選民提名，同時要在地區「三會」中各取3個提名，即共9個提名；取得提名後，要通過資格審查機制，確保符合「愛國者治港」原則，才能成為候選人。

區議會改組方案涉及修例，要立法會通過才能生效。消息人士稱，政府預計於7月前完成立法工作，而選舉預計於今年11月底或12月初舉行。

吳秋北：委任議員亦是民意代表

行政會議成員、工聯會立法會議員吳秋北表示，區議會選舉是地區自理的組成部分，產生辦法可有不同，需要回復地方行政諮詢性質，又指即使是委任議員，亦是民意代表。另一身兼行政會議成員的立法會議員林健鋒表明支持恢復委任制，又建議政府委任更多專業人士進入區議會，而且不一定要是居住在當區的人。

蔡子強：比起步更差 社民連：大倒退

中大政政系高級講師蔡子強表示，倘區議會直選議席如消息所指僅佔約兩成，比例低於1980年代區會成立之初，形容是「比起步更差」。他說方案安全系數極高，批評參加直選須由政府委任的三會提名，將削弱民選獨立性，質疑對政府持批判意見的人能否「入閘」，估計即使民主派可參選，在雙議席單票制下最多只能獲一成議席。

社民連主席陳寶瑩昨早在政總外請願後回應傳媒稱，區議會本身權力有限，卻是最貼近「地氣」，若現時本港唯一可以一人一票的體制也遭撤銷，市民聲音便難以反映，形容是「大倒退」。

明報記者

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