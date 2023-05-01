英華：尊重一校友要求 刪其《十九歲》片段 導演郭偉倫為頒獎禮「不適當」言論致歉

另，《給十九歲的我》在電影金像獎奪最佳電影，聯合導演郭偉倫在得獎感言中呼籲同業「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」。事隔兩周，英華公布郭在頒獎禮後來信，在信中承認當時言論「不適當」，並向金像獎大會、英華、《給》製作團隊及「所有受今次爭議影響的朋友道歉」。

本報昨未能聯絡阿聆回應。記者昨晚多次致電及發短訊向關校長及導演張婉婷查詢，在刪去片段後《給》會否公映，兩人截稿前未有回覆。《給》以10年時間追蹤記錄英華重建及其中6名女生成長，其中「阿聆」揭發電影公映前未取得其同意，令電影2月正式公映4日後停止公開放映。

校方正提議和解

校長：感謝製作團隊 對無實證指控感遺憾

關翰章在學校網站刊出文章中，衷心感謝6名參與拍攝的校友，願意和他人分享成長點滴和悲喜的勇氣，並以她們的經歷折射出學校以至香港社會的蛻變。他不點名提及，其中一名曾反對公開放映的校友最近要求刪減片中其成長故事，校董會決定尊重及接納要求，他又表示已就英華處理《給》公映欠佳，當面向她道歉。

關在文中同時感謝導演張婉婷及製作團隊10年拍攝工作，又說「社會上對她們有不少無實證的指控，特別是對婉婷本人」，校方對此感到很遺憾。至於私隱專員及教育局早前要求學校提交資料，關說已分別回覆私隱專員查詢，及已完成給教育局報告初稿，預計一至兩個月內完成數個專題檢討。

《給》先後獲香港電影金像獎、電影評論學會及香港電影導演會評選為「最佳電影」。聯合導演郭偉倫早前在得獎感言中呼籲同業「上咗先算」的言論引起強烈爭議。郭在事後給英華校長關翰章的信中承認，言論「並無充分考慮事件敏感背景，發言內容引起公眾誤解」，向金像獎大會、英華及《給》製作團隊致以深切道歉。郭信落款日期顯示為4月18日，即金像獎後兩日。

郭稱要對被拍攝者公平 一直反省不足

郭在信中強調，發言原意是呼籲紀錄片製作人不要因為遭遇氣餒，原意「絕不是指為了拍攝工作，可以不擇手段，不遵守法律」。他說，深信製作紀錄片除了考慮公眾利益，也要對被拍攝者公平，尤其對未成年被拍攝者要提供必要保護。他在信末重申，一直反省自己在拍攝過程中的不足，並「向所有受今次爭議影響的朋友道歉」，期望爭議早日平息。