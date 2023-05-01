兩米鱷伏八鄉民居旁 漁署生擒 村民指有人租地養「奇珍異獸」 學者促監察網上「走私」

嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希指出，憑相片估計是暹羅鱷，懷疑有人走私鱷魚到港，非法飼養；由於鱷魚具攻擊性，呼籲市民不要飼養。他認為事件反映本港對鱷魚、毒蛇等生物的監管及執法不足，指現時網上有非法動物貿易活動，當局應加派人手監察，「如果到之後有人受傷才加強就太遲」。

「場主」曾入空地試捕 暹羅鱷即潛水坑

警方昨午12時許接獲報案，指在蓮花地秀麗苑旁的一處空地發現一條鱷魚。警方接報到場，發現鱷魚長約兩米，在一處滿佈枯枝樹葉的空地停留不動，遂將附近一帶封鎖。一名自稱場主的男子曾走入空地企圖捕捉，惟鱷魚即潛入旁邊一條水坑。

至5時許，10多名漁護署人員帶套索到場，先將水坑附近樹枝等雜物移走，靜待時機，用套索將「暢泳」中的鱷魚索緊，拖到岸邊。警員用盾牌壓着牠，漁護署人員用藍色膠布纏繞鱷魚嘴部，再將其四肢綑綁，及後把牠放入鐵籠，警方及漁護署人員合力將鐵籠由小徑推出村口，搬上漁護署車輛運走。

有村民表示，有人租用一幅約2000平方呎土地，用鐵絲網分隔成不同大小空間，用作飼養不同的「奇珍異獸」，包括疑似藏獒犬、盾臂龜、孔雀等，另亦有家禽屍體，不排除用作餵飼；其中疑用作飼養鱷魚的空地，鐵絲網下方以鐵皮密封，不排除為防止鱷魚「逃脫」。警方將根據資料展開調查。

兩棲爬蟲會：港沒天敵成長快 威脅其他動物

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，鱷魚是肉食動物，成長速度快，「兩三年可由手掌大小去到養唔到的體形，好似𠵱家咁」；而鱷魚在本港沒有天敵，如果一次生幾十隻，「隔幾年愈來愈多，好難控制，對於本港野豬、雀鳥、赤麂等動物的數量構成威脅」。他又提醒市民，如遇到鱷魚毋須緊張，因為郁動身體或會刺激到牠們，故應保持冷靜，緩步退至室內及高處暫避，並在安全情况下盡快報警。

送海洋公園檢查護理

漁護署發言人表示，經初步鑑別該鱷魚為雌性暹羅鱷，身長約兩米、重約35公斤，牠已被送往海洋公園接受檢查和護理。暹羅鱷為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的動物物種，該物種的商業貿易已被禁止，故不會發出許可證；並將會就事件與相關部門保持聯繫。

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