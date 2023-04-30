醫生稱早患精神病無人察 8‧31被告冀醫院令

3名被告為簡梓濱（24歲，學生）、連俊雄（23歲，自僱人士）及卓嘉豪（26歲，學生）。

簡涉當日在旺角奶路臣街與彌敦道交界參與非法集結，連涉於港鐵旺角站內參與暴動、刑事毁壞，並與卓在港鐵太子站內參與暴動、襲擊男子X及Y，以上罪名均被判成立。卓另涉在港鐵太子站內搶劫女子Z的1部手提電話，被判不成立。

兒時遭虐 從小有情緒困擾

連的代表律師求情時呈堂連的親筆求情信，內容是連從小有情緒病困擾，案件加深了病情，而他已積極尋求幫助，希望考慮他的情况從輕發落。

辯方續稱，連去年經香港善導會介紹找精神科醫生求醫。辯方呈堂該精神科醫生撰寫的報告稱，被告母親有精神問題，他兒時遭母親虐待，12歲時一度經法庭頒令交由社署保護一年，亦曾住在寄養家庭。長大後曾犯事判入勞教中心。

戴金手鐲稱自己是孫悟空

該報告亦記錄醫生對連的觀察，包括他曾佩戴金手鐲，解釋覺得自己是孫悟空，故需要「金剛圈」，以及曾連續兩日漫無目的遊街。醫生診斷他患思覺失調及躁鬱症，認為他早已患病，只是之前無人察覺，需繼續接受治療。辯方冀法庭以包容寬鬆方式處理被告。

簡的代表律師稱，簡是初犯，案發時僅堵路，不涉過多暴力，沒持有可使用暴力的物品，而且只逗留現場15分鐘，並非整場非法集結都有出現。卓的代表律師稱，案發距今將近4年，冀法庭考慮延誤檢控影響卓的更生、造成精神困擾等因素，酌情減刑。

【案件編號：DCCC 737/2020】

（反修例風暴）