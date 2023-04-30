旅社「紅名單制」研重啟 旅議會盼勿一刀切禁接團

業界：已有措施打擊零團費

旅議會2015年與廣州當局簽署《港穗旅行社合作框架協議》，推出「優質誠信香港遊」紅名單制度，加入名單的旅行社須承諾不組辦低價香港遊、不強迫旅客購物等，名單最近一次更新為2020年3月。徐王美倫昨表示，希望當局不要全面禁止不在名單的旅行社接團。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，本港已有《旅遊業條例》和海關法例打擊「零付團費」和強迫購物，認為強制實施紅名單制度與條例有牴觸，建議推出分流相關的強烈指示。

早前內地旅行團聚集在土瓜灣及紅磡一帶街頭引起社會關注，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，假期前夕景點都會做好準備。

此外，就前日在土瓜灣發生內地入境旅行團旅客被旅遊巴撞傷的交通意外，旅監局人員繼前日到達現場協助處理事件及與涉事旅行代理商負責人接觸外，昨亦聯同旅議會主席及旅發局代表到醫院探望受傷旅客及家屬，並表示會全力配合傷者家屬需要，盡力提供協助。