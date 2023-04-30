黃金周首日 入境人次疫前一半 團餐熱點人龍不復見 內地客：樓舊沒想像繁華

逾31萬人次抵港 內地團少一成

據入境處統計，截至昨晚9時310,874人次經各海、陸、空管制站抵港，暫較今年復活節長假期周末（4月8日）的368,353人次，以及2019年五一黃金周首日5月1日的595,442人次少，而2019年五一黃金周假期為4天。另外，旅監局共接獲392個內地入境旅行團登記在勞動節假期間訪港，涉及內地旅客約1.2萬人次，當中136團昨已到港，涉及約3900名內地旅客，平均每團不足30人，較旅議會於2019年勞動節假期首日登記的150團少近一成。旅議會主席徐王美倫昨估計，一連5日假期累計有約60萬名內地旅客訪港，其中以散客較多。

旅議會料共60萬內地客 散客多

昨早所見，土瓜灣炮仗街、馬頭角道和翔龍灣廣場3間列入旅議會建議食肆名單的酒樓，截至中午12時僅接待一兩團每團約40人的內地團。其中翔龍灣廣場的酒樓同層有一間大家樂，昨早11時半至中午12時接待逾百名團客，他們憑旅行社的餐券可換取指定套餐。現場所見，團客和本地人須於同一位置取餐，人龍一度排出門外。

紅磡居民陳小姐駐足大家樂門外，稱原打算光顧，「看見這麼多人（排隊）便打消念頭」。來自雲南的71歲團客李伯伯（化名）一行4人，他說團費每人4000多元，報名時不知在大家樂用膳，認為吃什麼沒所謂，惟對「要自己拿飯」不太滿意。另一團客張小姐則稱，導遊稱「吃大家樂是香港特色」。

指定食肆旁 逾百團客食大家樂

記者4月8日中午曾到崇安街一間提供內地旅行團餐的酒樓觀察，當時見19輛合共載有數百名團客的旅遊巴駛至，現場有10名交通督導員和警員疏導人流，人潮擠擁；昨日則見該店於同時段的兩小時內有12輛旅遊巴駛至，團客數目比4月8日所見少，現場有一名旅監局職員及交通警員、兩名警員和3名保安當值，酒樓職員表示生意比以往明顯減少。紅磡居民譚女士表示，內地團客人流遠不如疫前五一黃金周首日般多，「阻街情况大有改善」。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，土瓜灣非旅遊區，加上旅監局的數項人流管制措施奏效，故人流遜於商戶預期。

尖沙嘴廣東道昨午所見不少自由行旅客逛街，其中一間藥房有20名內地旅客在內購買護膚品和藥物，部分名店大排長龍，昨午3時其中一間約50人排隊入店，部分人只逛不買。於名店購買1.6萬元手袋的路小姐第一次來港旅遊，主要買藥妝和手袋，她認為香港沒想像中繁華，「建築看起來有點老舊和骯髒」。

廣東道名店長龍 部分只逛不買

經營「維港遊」的香港小輪集團總經理李嘉豪表示，五一期間「維港遊」預訂較平日多約兩至三成，目前每周提供約3至4次船上午餐團餐，以及每晚「維港遊」行程。

澳門旅業稱人流恢復八成

澳門旅遊業議會理事長胡景光昨回覆稱，料昨約有10萬人次到澳門旅遊，與疫前2019年五一黃金周單日約13萬至14萬人次相比，已恢復七至八成人次，形容狀况理想，亦與內地其他熱門城市恢復程度相若。

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