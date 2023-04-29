洗冷氣疑沒戴安全帶 工程公司東主墮樓亡

職安修例昨生效後首奪命意外

昨早9時許，64歲男事主黃日偉與一名同事到干諾道中133號誠信大廈4樓一個單位清洗分體式冷氣機，兩人分開工作，同事在室內清洗冷氣機出風位，黃則在房間內窗邊用水槍清洗外牆的冷氣機機膽，疑未戴安全帶。至中午，同事在室內找不到黃，其後發現黃倒卧大廈後巷，當時窗打開，估計黃失足墮樓，遂報警。黃被送往律敦治醫院，當時半清醒，延至下午3時許不治。警方到場調查，發現後巷有鐵架疑被黃墮下時壓彎，事發單位及走廊發現有冷氣機抽風罩。

現場所見，事發樓層為共享辦公室。據悉黃是電機工程公司東主，未婚，獨居東區，親友得知事件後到醫院了解情况。警方將案列作工業意外，通知勞工處跟進。

勞處：死者為自僱者

周小松：佔用人有責提供安全場地

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，清洗室外冷氣機需整個人爬出單位，工人僅能站在放置冷氣機鐵架上的狹窄落腳位，因此開工前須確定鐵架穩固，並須繫上獨立救生繩，連接到單位內穩固點，再安排另一人在旁協助遞工具及留意情况。

被問及會否調查事件，勞工處昨晚透過政府新聞處回覆稱，死者為自僱者。勞聯立法會議員周小松稱，事主雖為僱主，但收酬為場地佔用人洗冷氣，法例規定場地佔用人有責任提供安全工作場地，例如是否有地方固定安全繩，死者亦有責任事前做安全評估，詳細責任應由勞工處調查後判定。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，視乎該公司是否有其他董事或股東，而他們對此意外的控制權有多大，相信勞工處會徵詢律政司後考慮是否檢控。