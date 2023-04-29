工權會撤申遊行 改請願促訂工殤紀念日

1月入紙 3月晤警 上月底取消

稱無法確保無其他人混入

警方回覆查詢稱，1月9日接獲一團體通知擬昨日在港島舉行公眾活動，並於上月30日接獲該團體通知取消有關活動。

昨是國際工殤紀念日，工權會改到政府總部外請願，要求政府將每年4月28日定為「工殤紀念日」，並在市區豎立「工殤紀念碑」。蕭倩文說，​​原本遊行申請預計約100人參與，透露當日與警方會面氣氛良好，警方提醒申辦團體須確保遊行秩序安全、安排足夠糾察，以及避免讓持其他訴求者混入和「騎劫」等。勞聯和前職工盟主席黃迺元先後取消五一勞動節遊行，蕭擔心勞工議題僅有的聲音都會消失，而疫情前每年都在國際工殤紀念日舉辦遊行，期望今年「複雜情况」只屬過渡階段，待明年形勢好轉能再復辦。

工權會批評當局一直以紀念碑及紀念日「太負面」為由拒絕回應訴求，反映當局「既無同理心，亦鮮有接受慘痛教訓的氣量」。蕭倩文說，工權會爭取相關訴求已28年，「屢敗屢戰」，冀成功爭取以紀念傷亡勞工，讓社會汲取教訓。她說每年有數萬宗工傷，紀念日有助提高社會對勞工權益的關注，有別「嘻嘻哈哈」形式的酒會，故「不希望再等多28年」。

9勞團晤孫玉菡 提10建議

另外，工聯會、勞聯、香港高級公務員協會及香港政府華員會等9個勞工團體，昨與勞福局長孫玉菡會面，表達本港勞工現時面臨的問題，並聯合公布「五一宣言」，向政府提出10項建議，包括將最低工資機制改為「一年一檢」、制定全面整體的人力資源規劃等。政府昨舉行勞動節酒會，多名勞工界及商界代表出席。